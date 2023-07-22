Akdeniz ve Ege'de kaplumbağaların korunması için yeni adım

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Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli kritik tehlike altındaki türler arasında gösterdiği 7 tür deniz kaplumbağasından yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) ve iribaş deniz kaplumbağasının (Caretta caretta) büyük bölümü Türkiye'de olmak üzere, Akdeniz Havzası'nda yuvalıyor. Muğla'dan Hatay'a kadarki sahil şeridinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce (DKMP) belirlenen 25 kumsalda deniz kaplumbağalarının korunması için uygulama başlatıldı. Yuvalardan yavru çıkışlarının başlamasıyla birlikte ilgili valilikler tarafından bölgelerdeki jandarma, emniyet gibi kolluk birimleri ve ilgili makamlara genelgeler gönderilerek, geceleri sahile insan ve araç girişi yasağından ışık yasağına kurallar yeniden hatırlatıldı.

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