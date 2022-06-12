Akdeniz Üniversitesi'nden intiharlarla ilgili açıklama

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AÜ Rektörlüğü sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Öğrenci yurtlarında son dönemde yaşanan intihar olayları toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi bizlerde de büyük üzüntüye neden olmuştur. Yaşanan acı kayıplar için kıymetli öğrencilerimizin ailelerine, arkadaşlarına ve tüm üniversite camiamıza başsağlığı diliyoruz. Hepimizi derinden sarsan bu olaylarla ilgili gerekli inceleme yapılması için geçtiğimiz hafta içerisinde bir komisyon kurulmuştur. Komisyonumuz sorumluluk ve yetki alanımızda olmamasına rağmen vakaların gerçekleştiği yurtlardaki incelemelerin yapılabilmesi için olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi ve de önleyici tedbirlerin alınabilmesi amacıyla çalışmalarını devam ettirecektir."

ÜMİT ÖZDAĞ: KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILMALI

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da yaşanan öğrenci intiharlarıyla ilgili Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi girişinde açıklama yaptı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda 40 günde 3 intihar yaşandığını söyleyen Özdağ, "Bu 3 genç aynı yurtta kalıyordu. Anne ve babalarının bir tanesi olan bu genç kardeşlerimiz hayatlarının baharında yaşamlarına son verirken, kendilerine, anılarına bir kedi yavrusu kadar değer verilmedi" dedi.

İddialar ile ilgili artık kapsamlı bir soruşturmanın başlatılması gerektiğini ifade eden Özdağ, "Dün akşam bazı polis kaynaklarıyla görüşme yaptım. Basında ve sosyal medyada kamera olmadığına dair açıklamalar çıkmış, ancak polis kaynakları kamera olduğunu ve bazı intiharlarda kamera görüntüsünün olduğunu belirtti" diye konuştu.

KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yurtlardaki öğrenci intiharlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadaki iddiaların asılsız olduğunun bildirildiği açıklamada "Antalya ilinde Genel Müdürlüğü'müze bağlı yurtlarda 2021-2022 eğitim- öğretim yılı içerisinde gerçekleşen 3 ölümlü intihar vakası ile ilgili sosyal medyada gündem olan ve olayların saklandığı yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Her 3 olay emniyet tarafından soruşturulmuş, olay yeri incelemeleri yapılmış, gerekli ifadeler alınmış ve dosyalar savcılığa intikal etmiştir. Süreç adli makamlarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir" denildi.

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İntihar olayları ile ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünün vurgulandığı açıklamada, "Olayların meydana geldiği yurtlarımızda güvenlik kameraları 24 saat aktiftir, görüntüler incelenmek üzere ivedilikle ilgili makamlara teslim edilmiştir. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü olarak, tüm birimlerimizle, yaşanan bu üzücü olayların detaylı incelemelerini yakından takip ettiğimizi ve sürecin başından itibaren emniyet ve adli makamlarımızla koordineli bir şekilde yürütüldüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.