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Akdeniz 6’yla sallandı

#Deprem#Akdeniz#Antalya
Akdeniz 6’yla sallandı

Akdeniz’de, Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinin yanı sıra Burdur, Mersin, İzmir ve Denizli’de de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz’de, Kaş’ın 189 kilometre açıklarında, dün 08.32’de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 36 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Antalya kent merkezinde korkuya neden oldu. Deprem Burdur, Mersin, İzmir ve Denizli’nin aralarında olduğu birçok merkezde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Birçok kez Akdeniz’deki o bölgede deprem olacağına işaret ettiklerini hatırlatan jeofizik mühendisi Atakan Yüklü, “Orada geçmişte 6.4-6 büyüklüklerinde depremler oldu, enerji boşalımı sağlandı, bundan sonra ‘30-40 yıl rahat ederiz’ deme şansımız olmayan tek bölgedir. Afrika Levhası bugün deprem olan bölgede, Anadolu’nun altına dalıyor. İki levha arasında bir kapı olduğunu düşünün. Afrika Levhası daha güçlü. ‘Kapıyı kıracağım’ diye ittiriyor. Kırılımın gerçekleştiği zaman meydana gelecek depremin büyüklüğü 7’nin üzeridir. Hatta 7.4 büyüklüğünde bir deprem görebiliriz” diye konuştu.

‘RİSKLİ BİNALAR TESPİT EDİLMELİ’

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7 büyüklüğündeki bir depremin Antalya, Burdur, Isparta, Muğla, Denizli, İzmir ve sahil tarafında bulunan bütün yerleşim yerlerinde çok ciddi tahribata neden olabileceğini vurgulayan Yüklü, “Sahilde yerleşen binalar, 25 yılını doldurmuş 2000 yılı öncesi binalar. Bu zamana kadar deniz suyuna maruz kalmış binalar tahrip olur, yıkılır. Bunun önüne geçmek için riskli binaların yerel yönetimler tarafından hemen tespit edilmesi gerekiyor. Hemen kentsel dönüşüme girilmeli. Yanlış yerlere imar açılan binalar çok hızlı bir şekilde planlama yapılıp terk edilmeli. Belediyelerin jeofizik ve jeoloji mühendislerini istihdam etmesi, alan araştırmaları yapmaları gerekiyor” dedi.

TSUNAMİ RİSKİ YOK

Jeofizik mühendisi Atakan Yüklü, depremin ardından tsunami riski olmadığını belirterek, “Belki deniz seviyesi yükselmiş olabilir. Ama 7 büyüklüğünde oluşabilecek bir depremde çok ciddi tsunami göreceğiz. Antik Türk kaynaklarına baktığımızda bu tip olaylar yaşanmış. Patara, Demre, Kekova gibi antik kentlerde tsunami izlerini görebilirsiniz. Bunun için tsunami izleme istasyonlarının kurulması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. 

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#Deprem#Akdeniz#Antalya

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