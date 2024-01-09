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Akaryakıt istasyonunda patlama: 2 yaralı

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#Balıkesir#Akaryakıt#Jandarma
Akaryakıt istasyonunda patlama: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 20:07

Balıkesir'de bir akaryakıt istasyonun yönetim idari kısmında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralandı.

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesi merkez Çayırhisar Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunun yönetim idari kısmında patlama meydana geldi. İstasyonda bulunanlar patlama nedeniyle büyük panik yaşadı. İstasyon çalışanları tarafından 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.

2 KİŞİ YARALANDI, 1 OTOMOBİL DE HASAR GÖRDÜ

Odada bulunan eşyalar patlamanın etkisiyle etrafa yayılırken, 2 kişi yaralandı. Bir otomobil de hasar gördü. Yaralılar ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayın ilk belirlemeye göre hava kompresörünün patlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin edilirken, itfaiye ekipleri patlamanın kesin nedeniyle ilgili araştırmayı sürdürüyor. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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#Balıkesir#Akaryakıt#Jandarma

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