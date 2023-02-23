Akar ve komutanlar Mehmetçik Okulu’nda

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Daha sonra Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Mehmetçik tarafından Atakaş Hatayspor Tesisleri’nde kurulan çadır kenti ziyaret etti. 200 çadırın bulunduğu çadır kentte vatandaşlarla bir araya gelen, taleplerini dinleyen Akar, Mehmetçiğin yemek dağıtım faaliyetini de takip etti.

EĞİTİMİN ÖNEMİ

Çadır kentte kurulumu tamamlanan Mehmetçik Okulu’nda da incelemelerde bulunan Akar, yetkililerden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Çocuklarla bir araya gelip sohbet eden Hulusi Akar, eğitimin önemine vurgu yaptı. Mehmetçik Okulu’nda çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri tarafından eğitici ve eğlendirici çalışmaların yanı sıra psikodestek faaliyetlerinin de yürütüleceği ifade edildi.

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Hulusi Akar TGC Bayraktar gemisinde tedavi gören depremzedeleri de ziyaret etti.

NATO’DAN KONTEYNER KENT

Akar daha sonra Orgeneral Güler ile İskenderun ilçesine geçerek Mehmetçiğin buradaki çalışmalarını yerinde denetledi. NATO’nun İskenderun’da depremin ardından kuracağı konteyner kentte de incelemelerde bulunan Akar, NATO görevlileri ile de bir araya gelerek gösterilen destekten dolayı teşekkür etti.