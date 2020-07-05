Akar ve Güler geceyi Akdeniz’in ortasında geçirdi... Firkateynden Doğu Akdeniz uyarıları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Akdeniz’in ortasında, Türkiye’nin BM’nin meşru bulduğu Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) destek vermesine karşı çıkan başta Fransa olmak üzere darbeci Hafter milislerine destek verenlere karşı gövde gösterisi yaptı.

GEMİDE GECELEDİLER Akar ve Güler önceki gün Libya’da karadaki temaslarının ardından helikopterle Libya açıklarında Orta Akdeniz’de görev yapan Deniz Görev Gücü gemisi TCG Giresun firkateynine geçerek bahriyeli Mehmetçik’le bir araya geldi.

Akar ve Güler geceyi TCG Giresun’da geçirdi. Firkateynde inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, personele hitabında, “Türk donanmasının Fransız askeri gemisini taciz ettiği” yönündeki iddialarla ilgili Fransa’ya adeta meydan okuyarak şu yanıtı verdi:

FRANSA KUMPAS PEŞİNDE

“Bununla ilgili Türkiye’nin haklılığını kanıtlayan bilgi, belge, görsel kayıtlar müttefikler ve NATO karargâhındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı. Fransa ise kendi iddialarını kanıtlayan herhangi bir belge sunamadı. Tüm bu olaylardan sonra yapılanın askeri değil tamamen politik birtakım hesaplar peşinde yapılan kumpaslar olduğunu, dolayısıyla Fransa’nın Türkiye’den özür dilemek zorunda olduğunu ifade ediyoruz.”

MACRON’A ELEŞTİRİ

Akar, “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u da isim vermeden şöyle eleştirdi: “İttifakın sağlığı yerindedir, ‘beyin ölümü’ gerçekleşmemiştir. NATO, gücünü değişen güvenlik ortamına başarıyla adaptasyonuna borçludur. Fransa dahil 30 NATO ülkesi, karada, havada, denizde, sivil ve asker unsurları ile dünya ve bölge barışı, istikrarı için gece gündüz mücadele ederken, ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir’ gibi ifadeler doğru değildir. İttifakın temsil ettiği dayanışma ve müttefiklik geleneğine ciddi zarar veren bu söylemler, NATO’nun gerçekten beyin ölümünü isteyenlerin işini kolaylaştırır.”

BİR MESAJ DA ATİNA’YA

Akar’ın mesajlarının bir diğer adresi de Yunanistan oldu. “Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak 23 adanın 16’sının silahlandırılması, askeri statü kazandırılması kabul edilemez” diyen Akar, şunları söyledi: “Bu çok açık ve net şekilde Lozan’ı ihlaldir. Dünyanın hiçbir yerinde karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ada yoktur. EGAYDAAK’da (Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar) hiçbir şekilde mutabakat sağlanmamışken ‘Hepsi benim’ diyorsunuz. Ege, Akdeniz ve Kıbrıs ile ilgili hiçbir oldu bittiye meydan vermeyecek, müsaade etmeyeceğiz. Türkiye’nin içinde olmadığı hiçbir çözüm uygun bir çözüm olmayacaktır, bunu herkesin bilmesi lazım. Türkiye, Kıbrıs’ta garantördür. Bizim hak ve menfaatlerimizin çiğnenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Türk ve Yunan askeri heyetlerinin dördüncü toplantısının Ankara’da yapılmasını bekliyoruz.” Akar ve Güler, firkateyn ziyaretinin ardından resmi temaslar için Malta’nın başkenti Valetta’ya geçti. Türkiye’nin Valetta Büyükelçiliğin’de Büyükelçi Kerem Ahmet Kıratlı ile görüşen Akar ve Güler, ardından Malta Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.

'LİBYA’DA HAFTER’İN HAYALİ ENGELLENDİ'

Akar, Libya’da Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığında görevli TSK personeline hitabında da özetle şunları söyledi:

“Bizim buradaki görevimiz askeri eğitim işbirliği ve danışmanlık. Darbeci Hafter’in bütün Libya’ya hâkim olma hayali neredeyse gerçek olmak üzereydi. Fakat sizlerin katkılarıyla dengelerin değişmesi bunu durdurdu, engelledi. Şimdi, o kadar devlet başkanının bulunduğu ve üzerinde mutabık kaldığı metni bir tarafa bırakmışlar Kahire’de kendilerine göre bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunlar kaçak dövüşmekten başka bir anlama gelmiyor. Bu arada Mısır da kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunların niyetleri herhangi bir şekilde çözüm, birlik ve beraberlikten yana değildir. Kendi kişisel menfaatlerini yerine getirme çabasındalar. Bunların niyetleri belli.”