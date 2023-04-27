Akar 4’lü toplantıyı anlattı! Suriyelilere güvenli dönüşü konuştular

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Moskova’da gerçekleştirilen ‘4’lü toplantı’da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aştiyani ve Rusya, İran, Suriye istihbarat başkanları ile bir araya geldi. Moskova’dan ayrılmadan önce Vnukova Havalimanı’nda, toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları söyledi:

TEK NEDENİMİZ TERÖR BELASI

“Her zaman ifade ettiğimiz gibi Suriye’nin egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu, bizim Suriye’de bulunmamızın tek nedeninin orada bulunan terör örgütü PKK/YPG/PYD ve DEAŞ başta olmak üzere teröristlerle mücadele etmek olduğunu, teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğimizi, bunun sadece bizim için değil, Suriye’nin bütünlüğü için de önemli olduğunu vurguladık.

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Türkiye ve Suriye arasında 4 ay önce başlayan temaslar kapsamındaki 2’nci görüşme Moskova’da yapıldı. 4’lü görüşmeye Türkiye tarafında Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan katıldı.

EVLERİNE GÖNÜLLÜ DÖNSÜNLER

Bir diğer amacımız da Suriye’den Türkiye’ye yönelik olası yeni bir mülteci akınını önlemek. Yaptığımız çalışmalarla Suriye’de olabildiğince olumlu, istikrarlı ortamı sağlamak, şartları oluşturmak suretiyle ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamayı amaçladığımızı da kendileriyle paylaştık. Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı şekilde ve bütüncül bir yaklaşımla çözülmesi gerektiğini muhataplarımıza ifade ettik. Bölgeye barış, istikrar ve huzurun getirilmesi konusunda bu çalışmalara ihtiyaç olduğu konusunda taraflarla mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde bunun devamını ifade ettik. İster Türkiye’de, ister Suriye’de beraber olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Hiçbir şekilde onların aleyhine bir durum söz konusu değil. Onları zora sokacak bir karar almamız da mevzubahis olamaz. Biz bir an önce terör belasından kurtulmak, ülkemizin, sınırlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgeye barış, istikrar ve huzurun gelmesi için gayret gösteriyoruz.”