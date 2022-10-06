Akademik şıklık yarışı: Her üniversitenin kendi kreasyonu var

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ÜZERİNDE üniversitenin ya da fakültenin logosunun ve isminin bulunduğu ürünler öğrenciler arasında çok popüler. Kampuslardaki mağazaları en çok ziyaret edenler ise bu yıl üniversiteli olanlar. Mağazalarda giyimden aksesuara, çantadan kırtasiye ürünlerine kadar pek çok ürün bulunuyor. Araba çıkartması, anahtarlık, telefon tutacağı, terlik, kupa, matara, bardak altlığı gibi ürünler de özel tasarımlarla öğrencilerin beğenisine sunuluyor. Bugünlerde en çok ilgi gören ürün ise mevsime uygun sweatshirt’ler... Ürünlerin tasarımlarında bazen öğrenciler de söz sahibi oluyor. Yıldız Teknik, İstanbul Teknik ve Boğaziçi Üniversiteleri, ürün çeşitliliğinde öne çıkan okullar.

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İTÜ’DE TASARIMLAR OYLAMAYLA

' İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) ürünlerden bazıları öğrencilerden gelen tasarımların sosyal medyada oylamaya sunulmasıyla seçiliyor. Seçilen tasarıya rötuşlar yapılıyor ve ürün hazırlanıyor. 1773 İTÜ başlığıyla satışa çıkarılan ürünlerde fiyatlar değişkenlik gösteriyor, öğrenci bütçesi göz önüne alınarak piyasaya göre daha uygun fiyata satılıyor. Kapüşonlu sweatshirt’ler 145 liraya satılırken, tişörtlerin fiyatları 79 lirayla 105 lira arasında değişiyor. Diğer yandan İTÜ logolu bez çantaların fiyatı 49 lira 50 kuruşken, kapitone çantaların fiyatları 87 lirayı buluyor. Bereler 50, cüzdanlar 65, kupalar 46 liradan satılıyor. Yemek yapan öğrencilerin mutfakta kullanabilmesi için İTÜ logolu tutacak ise 39 lira.

YTÜ’NÜN ‘YILDIZLARI’ ÖĞRENCİLERİ

' Farklı ürünlerle öğrencilere lisanslı ürünler sunan bir başka okul da Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ). Öğrenciler Davutpaşa kampusundaki YTÜ Store’u ziyaret ederek ya da internetten alışveriş seçeneğiyle istediği ürünü satın alabiliyor. Ürünü alan öğrenciler, aynı zamanda mağaza önünde ya da kampus içinde fotoğraf çektiriyor. Öğrencilerin fotoğrafları mağazanın sosyal medya hesabından paylaşılıyor. Paylaşımlar genellikle “Sen Yıldızsın”, “Yıldız Gibi Parla” ya da “I love YTÜ” etiketiyle yapılıyor. Bu sloganlar ürün tasarımlarında da kullanılıyor. Aynı zamanda çevreci mesajlar içermesi adına ürünlerin üzerinde “yeşil kampus” vurgusu da yapılıyor. YTÜ Store’da kışlık ürünler henüz internet üzerinden satışa çıkarılmadı. Yazlık kreasyonda tişörtler 80 liradan satılıyor. Anahtarlıklar 12-15 lira arasında, şemsiyeler 125 liraya, küpeler 206 liraya, logolu ve ipli bileklikler ise 236 liraya alıcı bekliyor. YTÜ’de dikkat çeken ürünlerden biri de mühendislik fakültesi öğrencileri için 80 liraya satılan baret.

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ODTÜ VE EGE SEZON AÇTI

' Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Ege Üniversitesi’nin mağazaları yeni sezon ürünlerini vitrinlerine çıkardı. ODTÜ’de lisanslı ürünler okul içindeki mağazada satılırken internette fiyat bilgisi yer almıyor. Ege Üniversitesi’nin ise internet üzerinden sattığı lisanslı ürünlerde küçük logolu tişörtlerin 50, büyük logolu ürünlerin 120 lira olması dikkat çekiyor. Ege Üniversitesi’nde kapüşonlu sweatshirt’ler 120 liraya satılıyor. Özel ürün olarak göze çarpan kol düğmesinin fiyatı ise 80 lira.

BOĞAZİÇİ’NDE ÖZEL DİKİM

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' Boğaziçi Üniversitesi’nin logolu ürünleri anlaşmalı firma tarafından internet üzerinden satılıyor. Bu sitede öğrenciler istedikleri ürünleri ve renkleri seçebiliyor. Aynı zamanda özel tasarım isteyen öğrenciler ürünü kendi istedikleri şekilde hazırlatabiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nin lisanslı ürünleri arasında ağırlıklı olarak sweatshirt tasarımlarının olduğu göze çarpıyor. Genellikle üniversite logosuyla birlikte fakültelere ve bölümlere özel baskıların da yer alması dikkat çekiyor.

ÖĞRENCİ MODASINI BELİRLİYORLAR

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki üniversitelerde de öğrenciler logolu ürünlere ilgi gösteriyor. Bu üniversitelerde aksesuar konusunda çok fazla çeşit yok. Anadolu’da ürün yelpazesiyle göze çarpan üniversitelerden biri Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ). Bir öğrencinin her ihtiyacını karşılayacak lisanslı ürünlere sahip 1955 KTÜ mağazasında tekstil ürünlerin fiyatları 150 ila 400 lira arasında değişiyor.

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Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin ürünlerini almak isteyen öğrenciler, Ata mağazasında istediğini bulabiliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin tişörtleri ise 125 liraya, kapüşonluları ise 350 liradan satılıyor.