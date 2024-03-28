AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' açıklaması: 650 bin konut için başvurular 15 Nisan'da başlayacak

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AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un en acil ihtiyaçlarının başında depreme hazırlık geliyor. İstanbul'u depremin risklerinden korumak, İstanbul'u depreme hazır hale getirmek sorumluluk hissi taşıyan herkesin boynunun borcudur.

Biz göreve gelir gelmez, milletimize vaadimiz olan 650 bin konutun inşa sürecine 39 ilçemizde başlıyoruz. 300 bin konutumuzu yarısı büyükşehirden diyerek Kiptaş eliyle yapacağımızı duyurmuştuk. Başvuruları hemen 15 Nisan'da almaya başlayacak, 1 ay içerisinde başvuru sürecini tamamlayacağız.

"6 AYDA 20 BİN KONUTUN YAPIMINA BAŞLAYACAĞIZ"

İlk 6 ayda 20 bin konutun yapımına başlayacağız. Yine ilk yılın sonunda 60 bin konutun yapımına başlamış olacağız. Yani 6 ay gibi kısa bir sürede; mevcut yönetimin, 5 yılda yaptığının tam 4 katının yapımına başlayacağız.

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100 bin sosyal konut çalışmamıza da eş zamanlı olarak başlayacak, ilk 6 ayda 20 bin sosyal konutun yapımını başlatacağız.

250 bin konut projemize geldiğimizde; orada da bir yıl içerisinde anlaşıp müracaat eden vatandaşlarımızın imar düzenlemelerini tamamlayacağız. Dönüşümü İstanbul'un her sokağında eş zamanlı olarak başlatacağız.

Biz, geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 173 bin konutun dönüşümünü başlatmış, 80 bin yeni yuvamızı milletimize armağan etmiş kadrolarız. Milletimizin dualarını alma bahtiyarlığına erişmeyi en büyük şeref olarak görüyoruz ve inşallah önümüzdeki 5 yılda da milletimize layık olmak için çalışacağız.

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Sizlere; deprem olmadan hazırlıklarımıza başlayacağımızı, kapsamlı bir afet yönetim sistemini kuracağımızı vaat etmiştik.

Bu noktada; ilk 6 ayda Anadolu ve Avrupa yakalarına birer adet afet müdahale merkezinin yapımına başlayacağız. İlk yılın sonu gelmeden, kalan 7 afet müdahale merkezimizin yapımına da başlamış olacağız.

"ANADOLU VE AVRUPA YAKALARINA BİRER ADET LOJİSTİK MERKEZİMİZİ DE YAPACAĞIZ"

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Yine ilk yılımızda; Anadolu ve Avrupa yakalarına birer adet lojistik merkezimizi de yapacağız. Yine yıl bitmeden, hem İstanbul'da afet çantası dağıtımına başlayacağız hem de afet akademisini kuracağız. Yine ilk altı ay içinde 39 ilçemizde, tam donanımlı geçici yaşam alanları yapımına başlayacağız.

İlk yıl; Anadolu ve Avrupa yakalarında birer adet hasta yakını konaklama merkezi yapımına da başlayacağız. Yine afetlerde bizi son derece destekleyecek olan dijital ikiz projemizin; veri bilgi altyapısını ilk 6 ayda kuracağız. Ve ilk yılın sonuna kadar hizmete alacağız. Birinci yılın sonuna geldiğimizde, İstanbul'umuz olası bir afete çok daha hazır hale gelecek."