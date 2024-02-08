AK Parti'nin Adıyaman adayları açıklanıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman ilçe belediye başkanı adaylarını açıklıyor:

BESNİ - REŞİT ALKAN

ÇELİKHAN - MUSTAFA BULUT

GERGER - ERKAN AKSOY

GÖLBAŞI - HAKAN TOYDAŞ

KAHTA - MEHMET CAN HALLAÇ

SAMSAT - HALİT FIRAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtımın önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Biraz önce depremzedelerimizle bir araya gelerek inşası tamamlanan 2 bin 798 konutun kurasını çektik. Teslimini yaptığımız deprem konutlarının hak sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman'da yaklaşık 32 bin konutumuzun inşası şu an devam ediyor. İnşallah onları da tamamladıkça hak sahibi kardeşlerimize etap etap teslim edeceğiz. Hedefimiz 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız.

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Biz tutamayacağımız sözü vermeyiz, söz verdiğimiz zaman da onu yerine getirmeden rahat etmeyiz. Adıyaman'ın bize, hükümetimize ve ittifakımıza olan inancını ve güvenini Allah'ın izniyle boşa çıkarmayacağız.

Bugün Adıyaman'a aynı zamanda teşekkür borcumuzu ödemek için geldik. Ülkemiz siyaseti açısından bir dönüm noktasını teşkil eden 14-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman bizleri çok güçlü bir şekilde bağrına bastı.

"YENİLGİNİN FATURASINI BİR KİŞİYE KESTİLER"

Son 8 ayda yaşananlara baktığımızda Adıyaman'ın nasıl doğru, isabetli ve basiretli bir tercih yaptığını çok net görebiliyoruz. Türkiye'nin sonu felaketle bitebilecek çok büyük bir uçurumun kenarından döndüğü gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Beraber aylarca yol yürüdükleri, yere göğe sığdıramadıkları, 13'üncü cumhurbaşkanımız diyerek aylarca millete reklamını yaptırdıkları zatın bugün adının anılmasına dahi tahammül edemiyorlar. Seçim yenilgisinin faturasını bir kişiye kestiler.

Sanki kendilerinin hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi. Pişkince yollarına devam ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti ama CHP ve eski ortakları arasındaki kavganın, gürültünün arkası hiç kesilmedi. Her gün yeni bir skandala uyanıyor, özellikle CHP'li vatandaşlarımızın umutlarını kıran bir Bizans oyununa şahit oluyoruz.

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Cumhur İttifakı olarak sizlerin umutlarını asla boşa çıkarmayacağız. Muhalefetin ne yaptığını, hangi yalanlara sarıldıklarını biz asla önemsemiyoruz. Milletimiz bunların fikrini çok iyi biliyor. Biz işimize odaklanıyoruz.

Bizim gündemimizde Türkiye Yüzyılı'nın en kısa sürede inşası var. Bizim gündemimizde enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele var. Bizim gündemimizde küresel krizleri yenme var. Biz 85 milyonun dertlerine derman olmanın peşindeyiz.

31 Mart'ta milletimizin oyunu aldıktan sonra seçim beyannamemizi adım adım hayata geçireceğiz. Hizmet ve eser siyasetinde bizimle aşık atabilecek kimse çıkmadı. Rakiplerimizin beceriksizliklerinden, güç devşirenlerden olmadık.

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Kapısı çalınmadık ev bırakmayacağız. Ben sizlere inanıyorum. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? Bunun için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim zaferimiz şimdiden kutlu ve mübarek olsun. Milletin kantarına çıkmamıza sadece 52 gün kaldı. İnşallah 52 gün sonra gerçek belediyecilik için oylarımızı kullanacağız. Adıyaman'ın tercihinin AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan yana olacağına inanıyorum.