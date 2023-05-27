AK Partili Yavuz: Sonuçları çok hızlı alacağız

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AK Parti Genel Merkezi’nde seçim günü hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Yavuz, özetle şunları söyledi:

REHAVET OLMASIN: Meclis üstünlüğü de Cumhur İttifakı’nda ama acaba rehavet olur mu? Rehavetin olmaması gerektiğine ilişkin hepimiz çok özel uğraşlar verdik. Cumhurbaşkanımız hiç durmadı, mesajlarını verdi. Çünkü bu seçimi son derece mühimsiyoruz. Sadece seçimi almak değil, açık ara almak bizim için çok önemli.

KATILIM YÜZDE 57’YE TIRMANACAK: Yurtdışı katılım 14 Mayıs’ta yüzde 53.8’di, şimdi yüzde 55’i geçtik gibi görünüyor, yüzde 57’ye tırmanacak gibi duruyor.

GEÇERSİZ ORANLARIN DÜŞÜK OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ: Türkiye’de bir önceki turda katılım yüksekti, geçersiz azdı. Bu sefer katılımın daha yüksek, geçersiz oyların daha da az olacağı bir tur bekliyoruz. Bu turda, tek pusula, tek zarf, bir mühür verilecek. Resim ve ismin altındaki daireye oyumuzu vuracağız. Geçersiz oyların düşük olacağını öngörüyoruz.

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1.5 SAATTE SONUÇLARI ALACAĞIZ: Yurtiçi sandıklarda biz geçen dönem 19.30 gibi sonuçları görmüştük. Olur da biz yanılırız, kamuoyunu yanıltmayalım diye sandık sonuç tutanaklarındaki verilerin seçim kurullarındaki birleştirme tutanaklarına aktarılmasını bekledik. Bu seçimde de sonuçları çok hızlı alacağız. 1.5 saat gibi bir süre geçmeden seçim sonuçlarını alacağız. İlan etmeyeceğiz. Sandık sonuçlarının gelmesini, seçim kurullarına yansımasını bekleyeceğiz. Biz yüzde 100 sonuç budur demek durumunda değiliz.