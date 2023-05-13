AK Partili Yavuz: Pusula değişmeyecek

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Yavuz özetle şunları söyledi:

“Yurtdışı oylarımızda katılım anlamında artış var. Geçen seçimlerde yüzde 50 olan oran bu sefer yüzde 53 oldu, gümrüklerden gelecek oy oranlarıyla yüzde 55’i bekliyoruz.

SONUCU İLK ERDOĞAN BİLECEK

(AK Parti’nin seçim sonuç sistemi) Verilerin toplanması için Sonuç Alım Sistemi (SAS) adında bir sistem kurduk. İddia ediyoruz, hiç kimse bu kadar hızlı şekilde seçim sonuçlarına ulaşamayacak. Yani Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, o gün seçimlerinin sonucunu herkesten önce bilecek, biz de Cumhurbaşkanımızla birlikte bileceğiz.

BU PUSULAYA GÖRE OY

(İnce’nin adaylıktan çekilmesi) Muharrem İnce Bey’in kararına etki eden en son saikin ne olduğunu bilmeden konuşuyorum ama olup biten ortada. Bu şekilde bir geri çekilmeyi hiçbirimiz arzu etmezdik, doğru bulmayız bunu. Pusulanın değişme şansı yok.”