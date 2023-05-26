AK Parti'li Yavuz: Doğru düzgün sonuç olmadan kamuoyunu etkilemeye kalkıştılar

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AK Parti'li Yavuz, parti genel merkezide cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylamasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yavuz, yurt dışı oylarında katılım oranının yüzde 55'leri aşacağını belirterek, "Bu yüzde 56-57'ye tırmanacak gibi duruyor. Aslında bu sürecin başında kendi aramızda konuştuğumuzda, kendimize bir taban oluşturmuştuk. Yüzde 55 gibi bir taban. 'Madem bir önceki seçimlerde, 2018'de yüzde 50 katılım oranı gerçekleşti. Bu sefer yüzde 55'ten aşağıya düşmememiz gerekir' diye bir uğraş vermiştik. 1'inci turda yüzde 53,8'le ancak neticelenmişti orası; ama hedefimiz çok şükür bu turda gerçekleşti" dedi.

'BU SEFER SABAHLARA KADAR SÜRMEZ'​

Pazar günü saat 05.00'ten itibaren seçim sürecine başlayacaklarını belirten Yavuz, "Aslında seçim sabah 08.00'de başlıyor, akşam 17.00'de bitiyor; ama bizim mesai çok öncesinde başlıyor, o sabah ve çok sonrasında bitiyor. Geçen dönemde gördünüz; ATO'daki sayım sabahlara kadar sürdü. Yine burada bir tespit yapalım. ATO'daki sayım, bu sefer sabahlara kadar sürmez. ATO'daki sayımın, daha doğrusu yurt dışı oylarının sabahlara kadar sayımının sürmesinin nedeni şudur; bazen dedikodular yapılıyor, yalan yanlış şeyler zikrediliyor. Türkiye'de bir sandıkta normal bir torbadaki oylar sayılıyor. Ama ATO'daki yer kıtlığından ve kurulların azlığı sebebiyle 4 torba, 5 torba sayılıyor. Dolayısıyla hani 1 torbayı saymak 1 saat sürüyorsa, 4 torbayı saymak 4 saat sürer. Onun için orada biraz uzuyor işler; ama bu sefer daha hızlı olacağını düşünüyorum. Çünkü bir parça kurul sayısı artırıldı ve pusulada gördüğünüz şekliyle böyle olması sebebiyle, gece 12.00'yi geçmeden ATO'dan da sonuçların geleceğini şahsen öngörüyorum" diye konuştu.

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'YÜZDE 49,5 VEYA 49,6 OLACAĞINI GÖRDÜK'

Yavuz, 14 Mayıs'ta saat 19.30 sıralarında seçimlerle ilgili neticeyi gördüklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla geçen dönem millet, 25 saat sonra bile kafası karışık davranırken; burada millet demeyelim de 'CHP'liler' diyelim. Kastım oydu. CHP'liler bilerek veya bilmeyerek kafası karışık bir şekilde birtakım yorumlar yapmaya devam ettiği 25'inci saat yerine; biz tam 2,5 saat sonra Türkiye'deki bütün neticelerin ne olacağına ilişkin bir kanaate sahiptik. Yüzde 49,5 veya 49,6 olacağını gördük. Peki, 'niye böyle ilan etmediniz' derseniz, bu bizim verilerimiz. Bakınız; bizim her arkadaşımızın eline verdiğimiz bir çizelge var. Bu çizelge üzerinden alıyoruz. Bunun resmi hiçbir tarafı yok. Hem görevini ifa eden bir yazı var hem kimlerle irtibat kuracağını gösteren bir çetele. Bunun hiçbir resmi tarafı yok. 'Olur da yanılırız, resmi olmayan tutanaklarımıza, resmi olmayan evraklarımıza dayanarak kamuoyumuzu yanıltmayalım' diye sandık sonuç tutanaklarının gelmesini, sandık sonuç tutanaklarındaki verilerin seçim kurullarındaki birleştirme tutanaklarına aktarılmasını bekledik. Birileri, birilerinden CHP'lileri kastediyorum; özellikle doğru düzgün elinde sonuç olmadan kamuoyunu etkilemeye, yanıltmaya kalkıştı."