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AK Partili Yavuz: Devlet Bey'in tavrı, bizim aktardığımızın aynısı

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#AK Parti#Ali İhsan Yavuz#Devlet Bahçeli
AK Partili Yavuz: Devlet Beyin tavrı, bizim aktardığımızın aynısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 12:47

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP'nin seçime kendi listelerinden girme kararına ilişkin, "Bu zeminde buluşup anlaştığımızı bir süredir söylüyorum. Buna aykırı bir durum söz konusu değil. Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır da bizim aktardığımız durumun aynısı" dedi.

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AK Parti'li Ali İhsan Yavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavuz, milletvekili seçimlerine ortak liste ile girilmesi durumlarına ilişkin, "HÜDA PAR, bizim listemizden girecek, kalan 3 parti de kendi listesinden girme hazırlığı yapıyor" dedi.

"AYKIRI BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, tüm seçim çevrelerinde kendi logoları ile seçime katılacakları yönündeki açıklaması sorulan Yavuz, "Bu zeminde buluşup anlaştığımızı bir süredir söylüyorum. Buna aykırı bir durum söz konusu değil. Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır da bizim aktardığımız durumun aynısı. Yeni seçim yasasına göre; zorlayan birtakım şeyler var; hem Millet İttifakı'nı hem bizi. Çünkü 'en demokratik bir tablo gerçekleşsin' dediğimizde, en kolayı olmuş olmuyor. Bazı zorluklar da yaşanıyor. Kim, hangi partiyi kastetmiş, oyunu vermişse; o partiden milletvekili çıkacak. Çıkartamıyorsa da o oylar yok sayılacak. Bunu hem Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak hepimiz biliyoruz hem de Millet İttifakı'nın bileşenleri bence biliyordur" diye konuştu.

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#AK Parti#Ali İhsan Yavuz#Devlet Bahçeli

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