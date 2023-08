AK Partili Yavuz: Ankara, İstanbul, AK Parti'ye geçer mi, geçer

Haberin Devamı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından tüm şehirlerde organize edilen Şehir Buluşmaları programı bugün Samsun'da gerçekleştirildi. Samsun İl Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen programa, AK Parti Seçim İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz katıldı. Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda yapılan toplantıya AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve parti üyeleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim’in bazı ülkelerde yakılmasıyla ilgili konuşan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Bize dönük bir şeyler hep var. Memlekette hep bir şeyler oluyor. Niye böyle? Dünyada kurulmuş bir düzen var. Bu düzenin işleyişine çomak sokacak her aktör ve her ülke hedeftir. Bu düzenin genel işleyişini etkileyecek temel unsurlardan biri, en önemli medeniyetlerden biri İslam medeniyeti olduğunu düşünüyorlar. Her şeye rağmen gelecekte o düzene çomak sokacak medeniyetin İslam medeniyeti olduğunu düşünüyorlar. Baş aktörün de Türkiye olduğunu düşünüyorlar. Lider olarak da Recep Tayyip Erdoğan’ı görüyorlar. Avrupa’nın bir süredir bir uç çalışması var. Bizi kültürümüzden, inancımızdan uzaklaştırmak için her şeyi yaptılar. Bu haliyle bile son hamleyi yapmaya kalkışıyorlar. Avusturya’da, Almanya’da İlahiyat Fakülteleri açıyorlar. Bir Avrupa İslam’ı icat edip, Müslüman ülkelere ihraç etmeyi düşünüyorlar. Bütün bu gayretleri her şeye rağmen bu medeniyetin o sömürü düzenine çomak sokacak en önemli medeniyet olacağı inancıyla ortaya çıkan düşmanlıkların göstergesi, bilinçaltının dışa vurma olarak görebiliriz bu türden davranışları.

'ANKARA VE İSTANBUL TEKRAR CUMHUR İTTİFAKI'NA GEÇEBİLİR'

Seçimlerde Ankara ve İstanbul’un tekrar Cumhur İttifakı'na geçebileceğini belirten Yavuz, “Ankara, İstanbul, AK Parti'ye geçer mi, geçer. Bir yol kazası olarak görüyoruz açıkçası. Zaten meclis ezici bir meclis üstünlüğü var. Hem Ankara'da hem İstanbul'da. İstanbul ve Ankara yeniden Cumhur İttifakı'na ait 2 belediye olmaması için hiçbir neden yok. Yeniden hizmet belediyeciliğine dönülsün. Yeniden o kaldığı yerden işler, icraatlar yoluna devam etsin diye biz Ankara ve İstanbul yeniden Cumhur İttifakı'na, dolayısıyla AK Parti'nin adaylarının kazandığı bir hale dönüşsün diye böyle uğraşanımız var. İnşallah nasip olur. Yani çok zor görmüyoruz açıkçası. Çantada keklik de görmüyoruz. Ama bütün uğraşlarımız böyle bir sonuç ortaya çıksın diyedir. Ben inanıyorum. Ümit ediyorum, inanıyorum da böyle de olacak” diye konuştu.

'CHP RAYDAN ÇIKTI'

CHP’nin raydan çıktığını belirten Ali İhsan Yavuz, “Ben, Cumhuriyet Halk Partisi var ya, adı CHP. CHP’nin C’si yok artık. Yani raydan çıkmayı bırak yani, C'si yok. C ne Cumhuriyet. Ya ne alakası var yani? Cumhurla bir iş kaldı mı Cumhuriyet Halk Partisi’nin. Yani ‘FETÖ'den atılanları gelip geri getireceğim’ diyor. PKK'yla, YPG’ye ‘terör örgütü diyemem’ diyor yani. ‘Terör örgütü olur mu’ diyor. HDP ile iş kurmaya kalkışıyor. Öteki taraf da kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapılıyor. MİT ona verilecek. İçişleri Bakanlığı'nı buna verecek. Onu açıklasa bir türlü, açıklaması bir türlü. Yani AK Parti ‘benim rotam, milletin rotasıdır. Ben milletin rotasından ayrılmayacağım’ derken millet böyle diyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurla bağlantısını tamamen kesmiştir dediğimiz bu sebeplerle. O zaman C'si yok. Cumhuriyet Halk Partisi halkla da bir alakası yok. P var. P’de parti değil. Bak tek kaldı ama P de parti değil. P’de Post-Truth. Yani yalanın siyaseti. Böyle bir sorunsal var dünyada. P de Post-Truth’ı ifade ediyor. Yalancı siyaseti; yani hakikat ötesi anlamına geliyor. Dolayısıyla C yok H yok P var. O da yalanın siyaseti. Daha neyi konuşalım? Niye raydan çıktı diyorum. İşte bunun için diyorum. Az önce anlattıklarıma ilaveten seçim gecesi sandık güvenliği anlamında AK Parti'de ciddi bir sorun olduğu düşünüldüğünde istifa etmesi gereken kişi Ali İhsan Yavuz olmalıdır. Alınması gereken kişi de alınacaksa o olmalıdır. Çünkü bu Samsun'da da yaşansa benim sorumluluğum var orada. Ben onun için 2 ayda 81 il dolaştım. Başkanım bilir geldiğimde burada da saat 2’de seçim komisyon toplantısı yaptım. Dolayısıyla bir zaaf ortaya çıktığında benim payım var orada. CHP'de de böyle düşünmek lazım. Kim görevden alındı? Teknik İşlerden Sorumlu Onursal Adıgüzel. Ne alakası var? Yani raydan çıkması öyle olur. Sen bunun sorumluluğunu ona verdiyse orada da bir sorun var yani. Hatlar karışmış. Zaten hatlar karıştığı için İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı geldi ve o geceyi yönetmeye çalıştı. Seçim işleri başkanın nerede? Partinin diğer genel başkan yardımcıları nerede o gece. Niye Ankara ve İstanbul yönetiyor? Böyle bir şey olabilir mi? Raydan çıkmayan bir partinin genel başkanı hemen seçimin peşine ‘hadi gel seçim yap. Niye yapmıyorsun’ diyebilir mi? Raydan çıkmasa bir partinin grup başkanı, bir partinin grup başkan vekili, bir partinin belediye başkanları gizli toplantı yapar mı? Yani ben bunu buradan İstanbul'a köprü olacak kadar uzatabilirim. Yerel seçimlerde inşallah öyle bir ders verilir ki CHP de yeniden rayına girer” dedi.