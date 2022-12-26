AK Parti’li Turan: Terör gibi meselelerde herkesin eşit mesafede olması gerekir

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Lapseki'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve TÜMAD Madencilik iş birliğinde 'Arıcılık Sertifika ve Kovan Dağıtım Töreni düzenlendi. Belediye sosyal tesislerindeki törene AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından açılış konuşmalarına geçildi.

'DIŞARIDAKİ KÖTÜLÜKLERE 85 MİLYON OMUZ OMUZA DİK DURMAMIZ LAZIM'

Reuters'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine çalışacak gazeteci arandığı yönünde bir haber verdiğini ifade eden Turan, "Adam ilan verirken gazeteci demiyor, 'Erdoğan aleyhine çalışacak gazeteci' diye söylüyor. Gazeteci ararsınız ama 'Erdoğan aleyhtarı gazeteci' derseniz bunun adı gazetecilik değil, provokasyondur. Bu yanlıştır. Basın ahlakı bu değil. Siyasi etik, meslek adabı bu değil. Bunlar yanlış işler. İş ilanı verirkenki ayarı aslında Türkiye aleyhtarlığı demek. Erdoğan bir siyasi figür ama temsil ettiği anlam Türkiye demek. Adam Türkiye'nin ekonomisini kötülemek için Türkiye'nin yatırımlarının önüne geçmek için özel haber yapacak muhabir arayacak kadar saçmalayabiliyor. O yüzden diyorum; içeride kavga edelim. Ama dışarıdaki kötülüklere 85 milyon omuz omuza dik durmamız lazım" ifadelerini kullandı.

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‘YAPMAYIN DEDİKLERİMİZ BUGÜN AYAKLARINA DOLANDI’

Fransa'nın başkenti Paris'te, terör örgütü PKK destekçilerinin, 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından sokaklara dökülmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Turan, "Fransa'da hepiniz gördünüz. Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne ırkçı bir hasta adamın saldırısının ardından ortaya çıkan bir sokak hareketleri süreci başladı. Irkçılığa da yağmacılara da karşıyız. Ama PKK'nın PYD'nin oradaki yandaşları polislere saldırdılar. Camları, dükkanları yıktılar, parçaladılar. Bizim Gezi eylemleri gibi eylemleri orada görmeye başladık. Bahçenizde, affedersiniz, kuduz bir köpek beslerseniz bir gün sizi ısırdığında şaşırmayacaksınız. Sayın Erdoğan, 'Ey Avrupa, senin teröristin, benim teröristim olmaz. Terör insanlık suçudur, yapmayın' demedi mi? PYD, PKK, Suriye sınırında teröristler, tünel kazarken, Fransa başta olmak üzere, Avrupa ülkeleri, o bölgeye beton, çimento göndermedi mi? Siyasi destek vermedi mi? Propaganda imkanı vermedi mi? Hep 'yapma' dedik. Yapmayın dediklerimiz bugün ayaklarına dolandı. O yüzden terör gibi meselelerde herkesin eşit mesafede olması, tavır koyması gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.

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Program, protokol üyeleri tarafından başarılı olan kursiyerlere sertifikalarının dağıtılmasının ardından sona erdi.