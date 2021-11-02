AK Parti'li Turan: Bu milletin geleceği Cumhur İttifakı'ndan başka yok

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yer: Adana... Piste inen uçağın önüne çıktılar: Çok sayıda gözaltı varYer: Adana... Piste inen uçağın önüne çıktılar: Çok sayıda gözaltı var#Adana
Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın Kâbus geri döndü"Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın" Kâbus geri döndü!#Koronavirüs
Taxici olmak o kadar zor ki... 3,5 yıl boyunca sınava çalıştım'Taxici' olmak o kadar zor ki... '3,5 yıl boyunca sınava çalıştım'#Londra
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme Ve Türkiyeye getirildiÇiftlik Bank davasında flaş gelişme! Ve Türkiye'ye getirildi#Fatih Aydın
3. doz BioNtech ne zaman Bakan Kocadan flaş açıklamalar3. doz BioNtech ne zaman? Bakan Koca'dan flaş açıklamalar#Koronavirüs
Tacize uğrayan küçük kızları kurtardı, bıçaklanarak öldürüldüTacize uğrayan küçük kızları kurtardı, bıçaklanarak öldürüldü#Ankara
Yağmurun gözyaşları Türkiyeyi ağlatmıştı Bu görüntü sona erecekYağmur'un gözyaşları Türkiye'yi ağlatmıştı! Bu görüntü sona erecek#AK Parti
Kalp krizi geçiren Eriksen futbola dönüyor Yeni takımı...Kalp krizi geçiren Eriksen futbola dönüyor! Yeni takımı...#Christian Eriksen
İstanbulun göbeğinde lüks mağazada kâbus anlarıİstanbul'un göbeğinde lüks mağazada kâbus anları!#İstanbul
Altın fiyatları için kritik viraj yarın Sert hareketler görülebilirAltın fiyatları için kritik viraj yarın! Sert hareketler görülebilir#Altın Fiyatları
Büyük vefasızlık Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandıBüyük vefasızlık! Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı#Sema Dinçer
9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı! #Afganistan
Tedavisi biter bitmez yanına koştu: Annemin günleri sayılıTedavisi biter bitmez yanına koştu: Annemin günleri sayılı#Katie Price
Bu tablo çok ağır Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...Bu tablo çok ağır! 'Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...'#Koronavirüs
Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'#İdo Tatlıses
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti'li Turan: Bu milletin geleceği Cumhur İttifakı'ndan başka yok

#AK PARTİ#TBMM#ANKARA
AK Partili Turan: Bu milletin geleceği Cumhur İttifakından başka yok

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Yaz döneminde ilçe ilçe, köy köy gezdik. Orada tekrar gördük ki, bu milletin geleceği Cumhur İttifakı’ndan başka yok" dedi.

Haberin Devamı

Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meclis'te partisinin grup toplantısındaki açıklamalarına yanıt verdi. Turan, "Genel Başkan olduğu günden bugüne kadar asla vazgeçmediği 'iktidar gidiyor biz geliyoruz' söylemi olduğunu bir kez daha gördük. Ortada bir hakikat var, gerçek var. Yaz döneminde ilçe ilçe, köy köy gezdik. Orada tekrar gördük ki, bu milletin geleceği Cumhur İttifakı’ndan başka yok. Kılıçdaroğlu, ilk kez bunu söylemiyor. Genel Başkan olduğu hafta CHP Sözcüsü 'Recep Bey'e artık rahat uyku yok.' O gün gideceğini söylemiş, yıl 2010. Hemen ardından yıl 2011 genel seçim; ‘yüzde 40 alamazsak istifa ederiz.’ Yıl olmuş 2018, Kılıçdaroğlu demiş ki ‘seçimi yüzde 60 ile almazsak bırakacağız.’ Her seçimde ‘iktidar gidiyor biz geliyoruz’ demiş. 11 kez seçim kaybetmiş. Biz de ‘yazık’ deriz" dedi.

'BU MİLLET TEZKEREYE ‘HAYIR’ DİYENE ‘EVET’ DER Mİ?'

Haberin Devamı

Turan, Irak-Suriye tezkeresinde, CHP’nin, ‘hayır’ oyu kullandığını anımsatarak, "Bu millet tezkereye ‘hayır’ diyene, 'YPG komşumuz olsun' diyene, mavi vatana ithamda bulunana ‘evet’ der mi? Tezkere demişken, bugün Sayın Kılıçdaroğlu’ndan eleştirilere cevap vermesini beklerdik. Tezkere bu milletin güvenliği için çok özel bir adımdı. Başka partinin oyuna ihtiyaç yoktu. İnsanlar doğumda, ölümde olduğu gibi ülkenin savaşında, barışında, tezkeresinde, uluslararası anlaşmalarda görmek ister. Tam bağımsızlık mücadelesinde, tam bağımsızlık kavgasında yanımızda olsun isterdik" diye konuştu.

'ASKERİMİZ GERİ ÇEKİLME DURUMUNDA KALACAKTI'

Turan, konu milli güvenlik, Mehmetçik olduğunda çok daha hassas bir dil kullanılmasını istediklerini vurgulayarak şöyle dedi:

"Tezkereden bir gün önce HDP’nin vekili çağrıda bulunuyor. ‘CHP evet diyecekse hiçbir Kürt oy vermeyecek’ diyor. Bütün tezkerelere ‘evet’ diyen CHP, birden karar değiştiriyor. Beklediği karşılığı alıyor. HDP Sözcüsü çok kıymetli bulduklarını ifade ediyor. HDP’den bir gün sonra PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu ‘memnuniyet duyduk’ diye açıklama yapıyor. Bu siyasi bir utanç vesikasıdır. Makamlar gelir geçer ama ülkenin birlik beraberliği bizim hatıralarımızda var olacak. O gün tezkere geçmemiş olsaydı, CHP ve HDP’nin talep ettiği gibi sonuçlansaydı, sınırın derinliklerinde olan askerimiz geri çekilmek durumunda kalacaktı. Başından beri tüm dünyaya direndiğimiz alanda devlet kurma adımı atılacaktı. Buna nasıl olur da Mustafa Kemal’in partisi 'evet' diyebilir."

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Turan, PKK kurucularından Duran Kalkan’ın, Avrupa tarafından desteklendikleri yönündeki açıklamasıyla ilgili, "Birçok Batı ülkesinden terörle ilişkisinde ittifaka yakışmayan bir hal olduğu gerçek. Teröristlere silah dağıtıldığı hakikat. Hepsinin farkındayız" dedi.

Haberin Devamı

'LİSELİ ERGENLER GİBİ'

Turan, Osman Kavala için 10 büyükelçinin çağrısı üzerine gelen soruya ise "10 büyükelçinin trol anlayışı ile bir araya gelip aynı metne imza atması haddi aşmaktan başka komediydi. Türkiye eski Türkiye değil. Siz 10 tane ülke bir araya gelip liseli ergenler gibi adım atma iddiasında bulunursanız cevabını alırsınız. İkinci bir ‘one minut’ anlayışıyla 'Persona Non Grata' ile tavır değişikliği oldu. Ortada bir hakikat var, Türkiye kararlı duruşunun kararlılığını aldı" diye konuştu.

Haberin Devamı

29 Ekim'de bazı yayın organlarının Anıtkabir'e alınmamasına ilişkin soruya Turan, "Basın özgürlüğünü sonuna kadar savunmak benim de AK Parti'nin de görevidir. Kimsenin Anıtkabir’e girememiş olması kabul edilemez" dedi.

'CUMHURİYETİN OLDUĞU YERDE ATATÜRK OLMAZ MI?'

Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 29 Ekim’de Atatürk’ü anmadığı haberleriyle ilgili, "Bazı kurumların siyasi kürsülerin konusu olmaması lazım. Biz polemik yapalım ama bu kurumların kavgasını kürsüde yapmayalım. Sayın Diyanet İşleri Başkanı’nın hem yazılı hem sözlü açıklamaları var. Atatürk ismini geçiriyor. Cumhuriyetin olduğu yerde Atatürk olmaz mı ?" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK PARTİ#TBMM#ANKARA

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin
TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

#TOKİ
Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

#Pınar Altuğ