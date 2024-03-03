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AK Partili Şen, yere düşen CHP bayrağını topladı... 'Centilmenliği göz ardı etmeden çalışıyoruz'

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#CHP#Mustafa Şen
AK Partili Şen, yere düşen CHP bayrağını topladı... Centilmenliği göz ardı etmeden çalışıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 13:09

Trabzon'da esnaf ziyaretine eşlik eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yere düşen CHP bayrağını toplayıp, "Centilmenliği göz ardı etmeden çalışmalarımızı yapıyoruz" mesajı ile paylaşımda bulundu.

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Trabzon'da siyasi partilerin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmaları sürüyor. Siyasi partiler, mitingler düzenleyip saha çalışmaları gerçekleştiriyor. Arsin ilçesinde AK Parti Arsin Belediye Başkan Adayı İbrahim Küçük'ün esnaf ziyaretlerine eşlik eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, yere düşen CHP bayrağını topladı.

AK Partili Şen, yere düşen CHP bayrağını topladı... Centilmenliği göz ardı etmeden çalışıyoruz

Şen, bu anları da "Seçimler her daim bir bayram havasında geçer. AK Parti ailesi olarak centilmenliği göz ardı etmeden çalışmalarımızı yapıyoruz. Herkesten de aynı duyarlı davranışı bekliyoruz" diyerek sosyal medyadan paylaştı.

AK Partili Şen, yere düşen CHP bayrağını topladı... Centilmenliği göz ardı etmeden çalışıyoruz

AK Partili Şen, yere düşen CHP bayrağını topladı... Centilmenliği göz ardı etmeden çalışıyoruz

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#AK Parti#CHP#Mustafa Şen

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