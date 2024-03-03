AK Partili Şen, yere düşen CHP bayrağını topladı... 'Centilmenliği göz ardı etmeden çalışıyoruz'

Haberin Devamı

Trabzon'da siyasi partilerin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmaları sürüyor. Siyasi partiler, mitingler düzenleyip saha çalışmaları gerçekleştiriyor. Arsin ilçesinde AK Parti Arsin Belediye Başkan Adayı İbrahim Küçük'ün esnaf ziyaretlerine eşlik eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, yere düşen CHP bayrağını topladı.

Şen, bu anları da "Seçimler her daim bir bayram havasında geçer. AK Parti ailesi olarak centilmenliği göz ardı etmeden çalışmalarımızı yapıyoruz. Herkesten de aynı duyarlı davranışı bekliyoruz" diyerek sosyal medyadan paylaştı.