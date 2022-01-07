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AK Partili Özkan'dan CHP'li Özel'in 'Kur'an kursu' sözlerine tepki: Asla affetmeyeceğiz

#Cahit Özkan#Özgür Özel#Kur'an Kursu
AK Partili Özkandan CHPli Özelin Kuran kursu sözlerine tepki: Asla affetmeyeceğiz

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM'de yaptığı konuşmada çocukların Kur'an kursu eğitimine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Mavi Konak'ta gazetecilerle bir araya gelen TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, düzenlediği basın toplantısında CHP Grup Başkanvekili Özgün Özel'i eleştirdi. Muhalefetin, Türkiye'nin düşmanları ile ittifak yapan bir anlayışta olduğunu ileri süren Özkan, Türkiye'nin muhalefet sorunu olduğunu dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM'de yaptığı konuşmaya tepki gösteren Özkan, "Özel'in TBMM'de vatandaşlarımızın çocuklarına okul öncesi eğitim kurumlarında Kur'an öğretilmesini yobazlıkla suçlamasını kınıyoruz. Bunun kabulü mümkün değil. 'Müslüman mahallesinde salyangoz satmak' hesabıyla bu ülkenin ve milletin gözünün içine baka baka milletimizin değerlerine hakaret eden, inancını yobazlıkla suçlayan Özel'i ve CHP'yi milletimize şikayet ediyoruz. Asla affetmeyeceğiz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i yaptığı konuşmayla ilgili uyardığını öne süren ancak yeterli olmadığını ifade eden Özkan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i çağırıp 'Sen nasıl böyle konuşuyorsun?' demesi yetmez. Eğer helalleşme istiyorsan Bay Kemal, o zaman milletimizin değerlerine hakaret eden Özgür Özel'e CHP'nin tüzüğüne göre gerekli soruşturmayı başlat, biz de senin helalleşmedeki samimiyetini görelim" diye konuştu.

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#Cahit Özkan#Özgür Özel#Kur'an Kursu

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