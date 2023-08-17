AK Parti'li Mustafa Şen'den, yerel seçimler için 'iş birliği' mesajı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, '2023 Şehir Buluşmaları' kapsamında Kırıkkale'de ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Engin Pehlivanlı ile görüşen Şen, ardından kent merkezinde esnafla bir araya geldi, daha sonra da Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret etti. Saygılı, Şen'e, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.’nin (MKE) ürettiği MPT-76 piyade tüfeğinin maketini hediye etti. Şen, Kırıkkale'nin Türk savunma sanayisinin üssü olma yolunda olduğunu belirterek, "Burası, bir silah fabrikamızın olması nedeniyle çok önemli bir yerdi. Şimdi Roketsan’ıyla, jandarmanın yapacağı tesislerle çok daha önemli bir seviyeye doğru geliyor. Türkiye'nin savunma üslerinden birisi olmak, gerçekten Kırıkkaleliler olarak sizler için bir gurur vesilesi. Diğer şehirlerden olan bizler için de bir imrenme vesilesi" ifadelerini kullandı.

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'ÖNEMLİ BELEDİYELERİ ALACAĞIZ'

AK Parti'nin seçimden seçime çalışan bir parti olmadığını söyleyen Şen, şunları söyledi:

"Seçim biter, ertesi gün biz öbür seçime başlarız. Nitekim öyle olmuştur. Seçim yapıldı, ertesi gün Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bizi Merkez Yürütme Kurulu toplantısına çağırdı. Gittik, toplantıda başladık ve seçim startı verdi. O gün bugündür de çalışıyoruz. Yani seçim bitti, seçime çalışıyoruz; bu AK Parti'dir. Biz, inşallah bu süreçte, daha önce yaptığımız gibi, sıkılmamış bir tek el bırakmayacağız. Çalınmamış bir tek kapı bırakmayacağız ve girilmemiş bir tek gönül bırakmayacağız. Biz zaten bir gönül hareketiyiz ve gönüllü hareketiz. Bu çerçevede başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'de önemli belediyeleri alacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Geçen seçimde bizden giden belediyeler oldu. Onları geri alacağımızı düşünüyorum. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Buna yeni belediyeler ekleyeceğiz. Yer yer iş birliklerimiz olacak, Cumhur İttifakı mensubu olan kardeş partilerimiz bazen tek başına seçime girecektir. Bazen beraber karar alıp, o karara göre aday belirlenecektir. Bizden çıkan belediyeleri tekrar geri alma planları yapıyoruz. Çalışacağız, halkımız bizi tercih edecek."

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Şen, daha sonra da MKE A.Ş.'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.