AK Partili Kurtulmuş: Ümit ediyorum ki, Kılıçdaroğlu bu samimiyet sınavından başarıyla geçer

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında başörtüsüyle ilgili anayasa teklifinde bulunarak, "Eğer dürüstsen eğer samimiysen temel bir insan hakkı olan başörtü meselesini ülke gündeminden çıkarmakta samimiyse gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." dedi.

CHP'DEN ANAYASA TEKLİFİNE 'HAYIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı. "Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!" ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN CNN TÜRK YAYININDA AÇIKLAMALAR

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK yayınında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermiş oldu. Tabii bu noktaya Türkiye'nin gelmesi Kılıçdaroğlu'nun attığı bir tweetle gelmiş değil. 28 Şubat sürecini yaşamış biriyim, yüzlerce öğrencinin üniversitelerden atıldığını biliyoruz. Verilen mücadeleler var ve bunların karşısına dikilen siyasi partiler var. Başörtüsü yasağının kaldırılmasına karşı olmuşlar. Laiklik karşıtı olarak karşı olmuşlar. 28 Şubat sürecinde çok zulüm görüldü. Şu anda CHP'nin ortaya koyduğu kanun teklifinde de ciddi sorunlar var. Yoruma açık bir şekilde tasarlanmış.

ÖZGÜR ÖZEL'E YANIT

O zaman bu parlamento ne işe yarıyor. Tam da dediğimiz zihniyet meselesi budur. Biz burada yeni bir tartışma olsun istemiyoruz. Haydi hodri meydan. Destek versinler bir günde geçirelim.

Bunu yaklaşan seçim nedeniyle bir bilek güreşi haline çevirmeyelim. Bu başörtüsüyle ilgili teklife destek vermek zorundadır.

Bu hak ve özgürlük meselesidir. İnsanlara büyük bir psikolojik baskı yapılan bir zulümden bahsediyoruz. Şu an başörtülü teğmenlerimiz var, rahatsız olanları görmedim.

Yasayı değiştirebilirsiniz, mühim olan zihniyeti değiştirebilmektir. Memlekette bir tane irade sahibi vardır o da millettir.

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Numan Kurtulmuş: Bir helalleşme sözü söylüyor. Kusura bakmasın, helalleşmeden önce, geçmişte yapılanlardan pişman olduğunuzu söyleyin. Helalleşmek istiyorsa, buyurun özgürlük alanlarını perçinleyelim.

Biz çok seçim gördük. Seçim kampanyalarını biliyoruz. Bu millet, neyin oy için neyin hak hukuk için söylendiğini bilir. Ne yapağımız belli, programımız belli.

Karşı tarafın sadece adayı belirsiz değil, fikir birliğinde olamadıkları ortada. Halk şunu görür, biri tezkereye 'hayır' diyor, diğer 'evet' diyor. Millet şunu soruyor 6'lı masanın ortak fikri ne.

(Alevilerle ilgili yeni adım) Cuma günü Cumhurbaşkanımız kamuoyuna açıklayacak.

(Ekonomi) Dar gelirlilerin alım gücünü artırmak için adımlar atıldı. Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek.

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MUHALEFETLE GÖRÜŞELECEK Mİ?

Her ne kadar grup başkanvekili öyle söylese de CHP'nin bu durumu gözden geçireceği kanaatindeyim. Ümit ediyorum ki, Kılıçdaroğlu ve CHP bu samimiyet sınavından başarıyla geçer.