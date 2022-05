AK Partili Kurtulmuş: Ukrayna meselesi bir an evvel çözüme kavuşturulmalı

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, genel merkezde Ukrayna Büyükelçiliği Müsteşarı Boğdan Konopliastıy ve ülkelerinde savaşan Ukrayna askerlerinin aileleri ve yakınlarından oluşan heyeti ağırladı. Kurtulmuş, tarihi bir süreçten geçildiğini dile getirerek, "Türkiye başından itibaren Rusya ile Ukrayna arasındaki bu savaşın çeşitli vecibelerini ele almıştır. Bunlardan birisi siyasi yönüdür. Her ikisi de millet olarak bizim komşumuz ve dostumuz olan Ukrayna ve Rusya halkının büyük bir trajedi içerisinde olmasını Türkiye hiçbir zaman başından itibaren tasvip etmemiş ve savaşın bir an evvel durdurulması önce ateşkesin sağlanması ve arkasından da adil, kalıcı ve hakkaniyetli bir barışın tesis edilmesi için bütün gücünü ortaya koymuştur ve bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mız tabir-i caizse bir küresel liderlik ortaya koymuştur. İstanbul görüşmeleri Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna arasındaki bu mekik diplomasisinin bir sonucu olarak başarılı bir noktaya kadar gelmiş; fakat maalesef ondan sonraki gelişmeler sonrasında ortaya çıkan barış sağlama ikliminin geriye gitmekte olduğunu görüyoruz" dedi.

"BİR AN EVVEL KALICI BARIŞIN TEMİN EDİLMESİ, İNSANLIĞIN SELAMETİ BAKIMINDAN ŞARTTIR"

AK Partili Kurtulmuş, Türkiye’nin ilk andan itibaren barış perspektifiyle hareket ettiğini belirtip, "Özellikle savaşın hem Avrupa’ya yayılmaması hem de Karadeniz’de yaygınlaşmaması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdi ve bu çerçevede özellikle Montrö Anlaşması’ndan ortaya çıkan yükümlülükleri de sonuna kadar kullanarak savaşın Karadeniz’de yaygınlaşmasının da önüne geçmiş oldu. Ayrıca şu anda Ukrayna’ya saldırı ile başlayan Rusya, Ukrayna arasındaki bu savaş aslında sadece iki ülke arasında bir savaş değil; küresel güç denkleminin bir şekilde dengesini kaybetmiş olması dolayısıyla büyük güçlerin Ukrayna üzerinde vermiş olduğu bir savaştır. Bir tarafında Amerika Birleşik Devletleri’nin bir tarafında Rusya’nın bir tarafında Avrupa Birliği ülkelerinin bir tarafında NATO’nun bir diğer tarafında Çin’in olduğu bu küresel denklemin içerisinde eğer Ukrayna meselesi bir an evvel acil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulamazsa bunun uzun dönemli ve çok ağır tahribatlar ortaya çıkaracak savaşlar silsilesine vesile olacağının endişesi içerisindeyiz. Bunun için de diyoruz ki bir an evvel ateşkes, bir an evvel kalıcı, adil, hakkaniyetli barışın temin edilmesi insanlığın selameti bakımından şarttır" diye konuştu.

Büyükelçilik Müsteşarı Konopliastıy ise Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan askerlerin bırakılması konusunda destek istedi.