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AK Parti'li Hamza Dağ'dan erken seçim açıklaması: 6 Nisan'dan önce seçime gidilmesi zor

Güncelleme Tarihi:

#Hamza Dağ#Seçim#Referandum
AK Partili Hamza Dağdan erken seçim açıklaması: 6 Nisandan önce seçime gidilmesi zor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 14:28

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçimin öne alınması söylentileriyle ilgili konuştu. Hamza Dağ, "2 türlü seçime gitme imkanı var; Birisi, Meclis'in 360 milletvekiliyle karar almasıyla, diğeri Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesiyle. Bunlardan başka seçenek yok. 6 Nisan'dan önce seçime gidilmesi zor görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir TV kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Hamza Dağ, seçim tarihi, başörtüsü düzenlemesi ve referandum konularıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

AK Parti'li Dağ'ın konuşmasından öne çıksan satır başları şöyle:

"ERKEN SEÇİM SİYASİ MÜHENDİSLİK DEMEKTİR"

Cumhuriyet Halk Partisi 2018 seçimlerine göre normalde almış olduğu oydan 17 milletvekili fazla aldı. 6 Nisan'dan sonra yapılacak olan seçim siyasi mühendislik olur gibi bir ifadede kullandılar. Esas 6 Nisan'dan önce yapılacak bir seçim siyasi mühendislik doğuruyor.

AK Partili Hamza Dağdan erken seçim açıklaması: 6 Nisandan önce seçime gidilmesi zor

İKİ TÜRLÜ SEÇİME GİDİLEBİLİR

2 türlü seçime gitme imkanı var: Birisi, Meclis'in 360 milletvekiliyle karar almasıyla, diğeri, Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesiyle. Dolayısıyla 18 Haziran değil de başka bir tarih durumu söz konusu olacak olursa bunlardan birisi uygulanabilir. Muhalefet yokum derse kendileri bilir.

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#Hamza Dağ#Seçim#Referandum

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