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AK Partili Emin Akbaşoğlu: Yeni sisteme göre herkes 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabilir

#ANKARA#AK Parti#TBMM
AK Partili Emin Akbaşoğlu: Yeni sisteme göre herkes 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabilir

AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, "2017 Nisanı'ndan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girmiştir. 2017'den sonra yeni sisteme göre herkes 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabilir" dedi.

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AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Anayasa yazmak için önce parlamenter sisteme geçilmesi lazım" yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki parlamenter sisteme geçmek için önce anayasayı değiştirmek gerekir. Şu an 'Anayasa yazmak için önce parlamenter sisteme geçilmesi gerekir' sözünün herhangi bir hükmü yoktur" diye konuştu.

'MİLLETİN YETKİSİNİ ELİNDEN ALMAK İÇİN BİR ARAYA GELMİŞLER'

Akbaşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması olduğunu anımsatarak, "Parti temsilcileri bir araya gelmek suretiyle parlamenter sistemle ilgili çalışmalarını ortaya koydular; ancak kamuoyuna bugüne kadar hiçbir açıklamada bulunmadılar. Niçin bulunmuyorlar? Zira çok zorlanıyorlar. 'İyileştirilmiş' veya 'güçlendirilmiş' demek suretiyle zayıf ve kötü olduğunu kabul ettikleri eski sisteme geri dönmenin zorluğunu biliyorlar. Hem Meclis'te hem de milletin ekseriyetinin çoğunluğunun kabulüne dönük bir netice alamayacaklarını düşündükleri için ‘acaba nasıl eskiyi allayıp pullayarak millete bunu takdim edebiliriz’in arayışı içindeler. Onun için zorlanıyorlar. Milletin yetkisini elinden almak için bir araya gelmiş bulunuyorlar" dedi.

'BAŞBAKAN PARTİLİ OLABİLECEK Mİ?'

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AK Parti'li Akbaşoğlu, 'Cumhurbaşkanı partisiz olmalı' eleştirisinde bulunanlar olduğunu da belirterek, "Peki başbakan partili olabilecek mi, olamayacak mı? 'Yürütmenin başı' sıfatıyla başbakan partili olabilecek mi, olamayacak mı? Bunun açıklanması gerekir. Cumhurbaşkanını, sizin önerdiğiniz sisteme göre kim seçecek? Millet doğrudan kendisi mi seçecek, milletin seçtiği milletvekillerinin oluşturduğu parlamento mu seçecek? Doğrudan demokrasiden dolaylı demokrasiye mi geçişi öngörüyorsunuz? Milletin cumhurbaşkanını, yürütme organını doğrudan belirleme yetkisini elinden almak mı istiyorsunuz? Cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki münasebeti nasıl oluşturacaksınız, arada çatışmamanın garantisi nedir?" diye konuştu.

Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci kez aday olabileceğinin altını çizerek, "'Bir daha aday olabilir mi, olamaz mı?' tartışmasını başlatarak, bir şaibe oluşturma peşindeler. Bu tarz açıklamalar yapılarak milletimizin kafası karıştırılmak isteniyor. 2017 Nisanı'ndan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girmiştir. 2017'den sonra yeni sisteme göre herkes 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabilir" dedi.

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#ANKARA#AK Parti#TBMM