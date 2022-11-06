AK Parti'li Çelik, Adana'da gençlerle bir araya geldi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Gençlik Buluşması’ kapsamında Adana’da Yüreğir Kültür Merkezi’nde gençlerle buluştu. Düzenlenen etkinliğe AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı ve partili gençler katıldı. Salona giren Çelik, gençler tarafından tezahüratlarla karşılandı.



İktidara geldikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu hizmet siyaseti vizyonuyla çok büyük işlere imza attıklarını belirten Çelik, “Türkiye’nin alt ve üst yapısını, büyük bir atılımla, yeni bir yüzyıla hazır hale getirdik. Kuşkusuz cumhuriyet hiçbir zaman yaşlanmıyor. 100’üncü yaşına girerken sadece yaş almış, genç ve dinamik bir cumhuriyet olacak. Zorluklar karşısında mücadele edemiyorsan, 18 yaşında da olsan genç olamazsın. Zorluklar karşısında mücadele azmin varsa, engellerden yılmıyorsan, her zaman yeni ufuklara koşuyorsan, işte o zaman gençsindir. Bu bağlamda AK Parti’nin en genci de Recep Tayyip Erdoğan’dır” diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Çelik, “ Adana ’da, ilk kez oy kullanacak genç kardeşlerimizle birlikteyiz. CHP yöneticileri gibi İngiltere’de, Amerika Birleşik Devletleri’nin sokaklarında hamburger aramıyoruz. Yüreğir’in simidini yiyoruz, Adana’nın şalgamını içiyoruz, 2023’e hep birlikte giriyoruz. Kılıçdaroğlu’na seçimin Londra’da ya da New York ’ta olmayacağını birinin hatırlatması gerekiyor. Sürekli adaylığını ilan etmek için çeşitli kulisler yapan birinin, yabancı devletlerin sokaklarında poz vermesi ya da Türkiye’deki yatırımcılara karşı husumet politikası gütmesi anlamsızdır. Gidişatlarından şunu anlıyoruz ki adaylarını ağustos ayında açıklayacaklar. Biz sürekli olarak CHP'den, benzerlerinden, ülkemizde dönük olarak üretilen yalan siyasetine karşı, yıkım siyasetine karşı her gün açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Dediler ki, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesini terk edip kaçacak.' Bu yalanı kınadık ve lanetledik. 15 Temmuz gecesi kendisine dönük olarak öldüreceklerini bilmesine rağmen bu ülkeyi terk etmedi. 'Sizi daha güvenli bir yere götürelim' demesine rağmen, 'Hayır, ben milletimle irade mücadelesi vereceğim' dedi. Bunlar utanmadan, sıkılmadan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi terk edecek' diye yalan siyasetine devam etti. Halbuki tankların namluları üzerine çevriliyken Cumhurbaşkanı onların üzerine yürüdü. Onlar da tankların yol vermesiyle güvenli bir şekilde darbeyi izleyecekleri evlere gittiler" dedi.

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