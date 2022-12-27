AK Parti'li Baybatur'dan anket açıklaması

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AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yunusemre Kültür Parkı'nda düzenlenen programa AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal'ın yanı sıra Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de katıldı. Genel merkezin yaptığı anketlere yönelik AK Parti'li Baybatur, "Bugün itibarıyla genel merkezimizin yaptırdığı anketlerde, en kötü anketi söylüyorum, Türkiye genelinde yüzde 40-41'in altına düşmedik. Manisa genelinde de söylemek gerekirse bugün itibarıyla son yaptığımız ankette gördük ki Manisa, 5 milletvekilini çok rahat bir şekilde çıkarabiliyor.

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Yüzde 30-40 bandında devam ediyor. Ekonomik sıkıntıların olduğu dönemde Manisa'da bazı muhalefet partisi milletvekilleri çıkıp Manisa'da ilk defa CHP'nin birinci olduğunu söylemişlerdi. Arkadaşlar, bu onlar için bir rüya. Gerçekleşmesi de mümkün olmayan bir durum. AK Parti, çok şükür Manisa'da yaptığı hizmetleriyle milletvekilleriyle teşkilatlarıyla beraber Manisa'da da birincidir, Türkiye'de de birincidir. Yapacağımız işlerimiz elbette var. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki 2023 seçimlerinde hem Manisa'da hem Türkiye'de Cumhur İttifakı ile yine Cumhurbaşkanı'mızın birinci turda seçileceğini ve AK Parti'nin parlamentoda yakalaması gereken çoğunluğu Cumhur İttifakı ile sağlayacağını görüyoruz" diye konuştu