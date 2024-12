AK Partili Akar: Kıbrıs, bizim milli meselemizdir

Haberin Devamı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) düzenlenen 'Türkiye’nin Güvenlik ve Savunma Meseleleri' konferansında konuştu. Turkuaz Salon'da gerçekleşen konferansa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversite Rektörü Prof. DR. Naci Çağlar, AK Parti Bursa milletvekilleri ve öğrenciler katıldı. Her şeyin bilgi üretmekle başladığını ifade eden Hulusi Akar, “Bugün burada birçok konuya kısa kısa değinerek savunma ve güvenlik açısından değerlendirmeye çalışacağız. Savunma ve güvenlik dediğimiz şeyin temelinde ülkenin geleceği vardır. Bunun için ne yapmak lazım? Bu, bütün ülkeler için geçerlidir. Türk olmak zordur çünkü bütün dünyayla savaşmak zorundasınızdır. Maalesef karşımızda çok sayıda karşıt güç var. Fakat diğer taraftan Türk olmamak daha da zordur çünkü o zaman Türk ile savaşmak zorunda kalırsınız. Bu inanç ve güvenle çalışmalarımızı yapacağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE ARTIK BİR ÖZNE HALİNE GELDİ'

Türkiye'nin coğrafi olarak etrafında ciddi risk ve tehditler olduğunu belirten Akar, "Bunları ciddiye almak zorundayız. Bu işlerin şakası yok. Her türlü olasılığı düşünmek zorundayız. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine nasıl karşı durduysak, o duruşumuzu hatırlamamız lazım. Dik olacağız fakat dikleşmeyeceğiz. Kibirli olmayacağız. Ülkemizin geleceği için bu çok önemli. Bizim bütünlüğümüz parçalanmaz. Parçalamak isteyenler olur mu? Olur. Bunların kimi denizlere döküldü, kimi de topraklara gömüldü ve gömülmeye devam ediyor. Türkiye'nin her yönüyle büyük bir devlet olduğunu her zaman hissedin. Bunu yaşayın. Türkiye, şu an geldiği noktayla herkes için bir gurur meselesidir. Uluslararası ortamda Türkiye artık bir özne haline geldi. Türkiye'yi seversiniz veya sevmezsiniz; fakat Türkiye'siz bir hesap yapamazsınız. Yapamayacaksınız. Türkiye ile mutlaka konuşup anlaşmanız lazım. Suriye olayında olduğu gibi, denklemde mutlaka Türkiye'nin olması gerekiyor. Atalarımız gerçekten barışı, huzuru ve adaleti sağladılar. Gittiğiniz zaman pek çok bölgede Türkiye'ye karşı büyük bir muhabbet olduğunu görürsünüz. Bu nedir? Biz hiçbir zaman sömürgeci ve emperyalist olmadık. Osmanlı'dan sonra 30 devlet çıktı. Hiçbiri Türkçe konuşmuyor. Bazıları, ‘Keşke konuşsalardı’ diyor. Hayır, o zaman 600 sene değil, 70 sene olurdu. Dolayısıyla biz, onların devamında gerçekten bir özne olarak elimizden geldiğince çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye, çok şükür, söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke haline geldi. Bununla ne kadar gurur duysak azdır" ifadelerini kullandı.

'PKK VE YPG HİÇBİR ZAMAN KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR'

Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesinin devam ettiğini aktaran Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, vazifesini mevzuata uygun bir şekilde her zaman gerçekleştirdi. Bundan dolayı ne kadar gurur duysak azdır. Masum insanlara hiçbir zaman zarar verilmedi. Bazı fitne ve fesat yuvaları, bu durumu saptırmaya çalışıyor. Ancak bizim alnımız açık, sicilimiz temiz. Mehmetçik, girilemez denilen yerlere girdi; çıkılamaz denilen yerlerden çıktı. İster Suriye'de ister Kuzey Irak'ta olsun, bunları önlemenin iki yolu var: Ya silah bırakıp teslim olacaklar ya da bulundukları çukurlara gömülmeye devam edecekler. Kürtler ile Türkler kardeştir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti samimidir. Çanakkale, Milli Mücadele ve 15 Temmuz'da hep beraber mücadele ettik. Şehitliklerde Kürdü, Türk’ü, Arabı hep birlikte yatıyor. Bizim birlik ve bütünlüğümüz hayati önem taşıyor. Biz her şeyimizle kardeşiz. Tek yumruk ve tek yürek olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. PKK ve YPG hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi değildir. PKK-YPG, hiçbir zaman Kürt değildir. Geçenlerde bir PKK'lı öldü ve cenazesinde Ermeni bayrağı vardı. En son terörist etkisiz hale gelene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bunların bulundukları barınak ve sığınaklar başlarına yıkıldı, yıkılmaya da devam edecektir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık ve bırakmayacağız. Arkanızda kim olursa olsun, bunların hiçbir faydası yok. Bizim durmamız söz konusu bile değil. Ülkemizin güvenliğini sağlamak bakımından yapmamız gereken ne varsa, bugüne kadar yaptık; bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

'HER TÜRLÜ EGEMENLİK HAKKIMIZI KULLANDIK VE KULLANIYORUZ'

Akar, "Denizlerimizde ve hava sahamızda her türlü egemenlik hakkımızı kullandık ve kullanıyoruz. Bunu hiç kimse engelleyemez. Türkiye'nin 12 bin kilometre kıyısı var. Biz bir deniz ülkesiyiz. Denizlerimizdeki haklarımızı kullanmakta azimli ve kararlıyız. Bunun için her türlü gücümüz var. Kıbrıs, bizim milli meselemizdir. Geri adım atmadık, atmayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizi burada geçimsiz ilan ediyorlar. 'Doğu Akdeniz'de sorun çıkardı' diyorlar. Meis Adası hemen karşımızdadır. Tarihte bir şekilde atlanmış ve Yunanlıların olmuş. Meis Adası'nın Türkiye'ye uzaklığı 1950 metredir. Bizim harp okullarındaki subay adaylarımızın yüzme standardı 2 bin metredir. Dolayısıyla ada, yüzme mesafesindedir. Yunanlı arkadaşlar, 'O zaman yüzün' dediler. 'İnşallah bir gün gelecek, onu da yaparız' dedik. Bu ada için 40 bin kilometrekare deniz yetki alanı istiyorlar. Biz buna ‘hayır’ deyince adımız geçimsiz oluyor. Evet, geçimsiziz. Bunu kabul etmeyeceğiz. Şu anda Mehmetçiğin ihtiyaçlarının yüzde 80’ini yerli ve milli olarak karşılayacak duruma geldik. Biz, parasını verdiğimiz halde silah alamadık. Vermediler. Bunu da 'ambargo var' diye söylemediler, sürekli ileri tarihlere gün vererek durumu sürdürdüler. Biz şimdi inşa ve imar ediyoruz. Dost ve müttefik ülkelere satıyoruz" ifadelerini kullandı.