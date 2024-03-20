AK Partili Abdülhamit Gül, CNN TÜRK'te... 'İstanbul'da Murat Kurum önde'

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İşte AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül'ün açıklamalarından satır başları:

Gaziantep'te çok güzel bir seçim çalışması geçiyor. Fatma Şahin'in ustalık dönemi. Geçmiş dönemlerde de çok başarılı belediyecilik yaptı. Çok önemli projeler var. Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin ilk seçimi. Güzel bir sonuç alacağız.

HATAY'DA GÖKHAN ZAN'LA İLGİLİ İDDİALAR

Hatay'da özellikle 6 Şubat depremiyle ilgili yaraları sarmaya çalışıyoruz. Biz iddialar, dedikodu üzerine siyaset inşa etmiyoruz. Biz Hatay'da da çok iyi netice alıp, vatandaşımızın tercihinin Mehmet Öntürk olacağını görüyoruz. Kim çekildi, çekilmedi, AK Parti'nin bunlarla ilgili gündemi yok. Biz Allah'ın izniyle seçimi Hatay'da da alacağız.

Malatya'da çok güçlü bir tabanımız var. AK Partimizin Malatya'da çok güzel hizmetlerimiz var. Malatya'nın yaralarının sarılması için Malatya'yı çok iyi bilen bir adayımız var orada da. Malatya'da da kazanacağımızı öngörüyoruz.

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"İSTANBUL'DA MURAT KURUM ÖNDE"

İstanbul'da daha önce şehir meselelerine el atmış çok kıymetli isim var, Murat Kurum. Kentsel dönüşüm nasıl yapılır, her yerde Murat Kurum başkanımızın izi var. Türkiye'nin her yerinde izi var. Çalışkanlığıyla, verdiği vaatleri hatırlayan anlayışıyla... İstanbul'da gündem trafik, deprem, kentsel dönüşüm... İstanbul'un ihmal edilmiş meseleleri var. İstanbul'un sorunlarını kim çözecek? Gerçek belediyeciliği AK Parti yapıyor.

Bizim yaptığımız anketlerde 1,5-2 puan Murat Kurum önde. Anketlerde Kurum lehine sonuç var. Murat Bey'in sahadaki çalışmaları, vatandaşlarımızla uyum... Vatandaş, verdiği vaatleri hatırlamayanı sandıkta hatırlamam diyor.

"HAMZA DAĞ İZMİR'DE SÜRPRİZ YAPACAK"

AK Parti'nin, bizim kapımız herkese açık. Biz diyoruz ki, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti biz götürürüz, sizin oylarınıza talibiz. Bunu başla yere çekmeye gerek yok. Biz yaptığımız hizmetleri hatırlatıyoruz. Bizim ötekileştirme yaklaşımımız yok. AK Parti gerçek belediyeciliğin markasıdır. Kalkınma yerelde başlar. Hizmeti biz hiçbir ayrım yapmadan, İzmir'in bütün sorunlarında yanındayız. Hamza Başkanımız çok iyi gidiyor. Sandıkta çok güçlü bir destek alacağımıza inanıyorum. Hamza Dağ İzmir'de sürpriz yapacak. Ankara'da olumlu bir gelişim var.

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BAHÇELİ'NİN ERDOĞAN'A 'BIRAKAMAZSIN' SÖZLERİ

Recep Tayyip Erdoğan bir makama, bir mevkiye göre siyaset yapan birisi değil. Daima milletin değerleriyle yol yürümüş biri. Bulunduğu yerde bir dönem daha kalmaktan öte milletle beraber yol yürümek anlayışı var. Millet bu şarkı burada bitmez dedikçe bu iş bitmez. Kararı millet verir. Siyaseti milletimiz belirlemiştir. Bir kişi 2 dönem seçilebiliyor. Gündemimiz milletimizin sorunları. Milletimizin dediği olur, temsilcilerinin dediği olur. Vakti zamanı geldiğinde konuşulur. Recep Tayyip Erdoğan bir Türkiye mutabakatıdır. Bugün bizim gündemimiz yerel seçimler. Vakti zamanı geldiğinde millet ne derse, meclisimiz ne derse olur. Erdoğan milletle beraber yol yürümeye devam edecektir. Milletimiz ne derse o olacak.

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ÖZGÜR ÖZEL'İN 'DARBE' SÖZLERİ

Gerçekten bu cümleyi duyunca insan şok oluyor. Kabullenecek bir cümle değil. Gençlerle darbe nasıl yan yana gelebilir. Acı bir hatıramız var. Bugün darbelere karşı 15 Temmuz'da direnen gençlik var. Umarım bilinçaltı değildir. Bunu düzeltmesi de hepimizin haklı beklentisi. Talihsiz bir açıklama, düzeltilmesi gerekir. Gençlerimiz cevabı verecektir. Talihsiz kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz.

YENİ ANAYASA

Yeni Anayasa Türkiye Yüzyılı'nın çok önemli gündemi. Bir mutabakatla tüm siyasi partilerle müzakere ederek bir çalışmayı yapacağız. Uzlaşarak, milletimiz lehine yeni anayasayı yapacağız.