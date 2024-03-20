ABD basınından çarpıcı analiz: Drone'lar savaşlarda durumu tersine çevirdi! Dikkat çeken TB2 yorumu

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Dünyanın pek çok bölgesinde devam eden çatışmalar silahlanma harcamalarının artmasına neden oluyor. Özellikle Karabağ ve Ukrayna savaşındaki rolü sonrası drone'ların etkisi giderek artıyor. Drone'ların savaş alanlarında oynadığı rolü mercek altına alan ABD merkezli Business Insider dikkat çeken bir analize imza attı.

'Drone'lar durumu tersine çevirdi' diyen ABD'li yayın kuruluşu Türk SİHA'larına da ayrı bir parantez açtı.

Drone'ların özellikle Afrika'daki savaşlarda daha yoğun kullanıldığını yazan Business Insider 'Drone'lar Afrika'daki savaşların gidişatını değiştiriyor' dedi.

Türk SİHA'larının bölgedeki etkisine dikkat çeken ABD'li yayın kuruluşu şu değerlendirmede bulundu;

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'Türkiye'nin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Libya'ya konuşlandırması, Trablus'taki uluslararası alanda tanınan hükümetin, 2020'de Trablus'u kuşatan Libya Ulusal Ordusu'na karşı kararlı bir karşı saldırı başlatmasına yardımcı oldu.'

Aynı haberde 'Her biri yaklaşık 5 milyon dolar değerindeki TB2 drone, çok fazla hava kuvveti olmayan bir ülkeye ve hava savunması olmayan bir rakibe karşı muazzam bir yardım' yorumuna da yer verildi.

Son yıllarda Etiyopya'nın aralarında TB2'nin de olduğu pek çok drone aldığını hatırlatan Business Insider 'Bu dronlar, yeterli hava savunması olmayan bir rakibe karşı potansiyel olarak ölümcül olabilir' dedi.

BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

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Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;