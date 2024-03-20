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ABD basınından çarpıcı analiz: Drone'lar savaşlarda durumu tersine çevirdi! Dikkat çeken TB2 yorumu

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#Türkiye#Drone#Dünya
ABD basınından çarpıcı analiz: Dronelar savaşlarda durumu tersine çevirdi Dikkat çeken TB2 yorumu
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 10:56

Drone'ların savaş meydanları üzerindeki etkisini mercek altına alan Business Insider dikkat çeken bir analize imza attı. 'Drone'lar durumu tersine çevirdi' diyen ABD'li yayın kuruluşu Türk SİHA'larının oynadığı role vurgu yaptı.

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Dünyanın pek çok bölgesinde devam eden çatışmalar silahlanma harcamalarının artmasına neden oluyor. Özellikle Karabağ ve Ukrayna savaşındaki rolü sonrası drone'ların etkisi giderek artıyor. Drone'ların savaş alanlarında oynadığı rolü mercek altına alan ABD merkezli Business Insider dikkat çeken bir analize imza attı.

'Drone'lar durumu tersine çevirdi' diyen ABD'li yayın kuruluşu Türk SİHA'larına da ayrı bir parantez açtı.

ABD basınından çarpıcı analiz: Dronelar savaşlarda durumu tersine çevirdi Dikkat çeken TB2 yorumu

Drone'ların özellikle Afrika'daki savaşlarda daha yoğun kullanıldığını yazan Business Insider 'Drone'lar Afrika'daki savaşların gidişatını değiştiriyor' dedi.

Türk SİHA'larının bölgedeki etkisine dikkat çeken ABD'li yayın kuruluşu şu değerlendirmede bulundu;

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'Türkiye'nin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Libya'ya konuşlandırması, Trablus'taki uluslararası alanda tanınan hükümetin, 2020'de Trablus'u kuşatan Libya Ulusal Ordusu'na karşı kararlı bir karşı saldırı başlatmasına yardımcı oldu.'

Aynı haberde 'Her biri yaklaşık 5 milyon dolar değerindeki TB2 drone, çok fazla hava kuvveti olmayan bir ülkeye ve hava savunması olmayan bir rakibe karşı muazzam bir yardım' yorumuna da yer verildi.

ABD basınından çarpıcı analiz: Dronelar savaşlarda durumu tersine çevirdi Dikkat çeken TB2 yorumu

Son yıllarda Etiyopya'nın aralarında TB2'nin de olduğu pek çok drone aldığını hatırlatan Business Insider 'Bu dronlar, yeterli hava savunması olmayan bir rakibe karşı potansiyel olarak ölümcül olabilir' dedi.

BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

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ABD basınından çarpıcı analiz: Dronelar savaşlarda durumu tersine çevirdi Dikkat çeken TB2 yorumu

Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;

  • 18,000 Feet Operasyonel İrtifa
  • 27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi
  • Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
  • Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
  • GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
  • 25.000 Feet Maksimum İrtifa
  • Bayraktar TB2'nin gelişmiş özellikleri ise şöyle;
  • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
  • Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
  • Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
  • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
  • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
  • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
  • Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
  • Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri 

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#Türkiye#Drone#Dünya

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