AK Parti'li 7 başkan istifa etti

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Bu kapsamda, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ordu Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Sakarya Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Kütahya Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Muğla Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Giresun Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ve Aydın Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk görevlerinden ayrıldı.

KİMLER DÖNEBİLİYOR

- Milletvekili aday ve aday adayı olan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebiliyorlar.

- Ancak yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar, subay ve astsubaylar, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri görevlerinden ayrıldıktan sonra, aday olamamaları ve aday olup seçilememeleri durumlarında tekrar görevlerine dönemiyorlar.

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- Ayrıca, yasaya göre aday olamamaları ya da aday olup seçilememeleri halinde görevlerine dönemeyecek olan bu isimler yerine, belediye meclislerince 10 gün içinde yapılacak toplantıda yeni başkanlar seçilecek. Seçilecek yeni isimler, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere kadar görev yapacak.