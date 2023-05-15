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AK Parti’den sahada 2 milyon görevli

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#AK Parti#Erdoğan
AK Parti’den sahada 2 milyon görevli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 07:00

Oy sayma işleminin başlamasıyla birlikte vatandaşlar AK Parti Genel Merkezi önüne akın etti. Ellerinde Türk bayrakları ve parti bayrakları taşıyan vatandaşlar sevinç gösterileri yaptı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da oyunu kullanmasının ardından seçim sonuçlarını gece yarısına kadar Kısıklı’daki evinden takip etti. AK Parti’de de dün oy verme saatinin bitmesinin ardından seçim sonuçlarını takip etmek üzere partililer Genel Merkez’e akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanlarının yanı sıra, genel başkan yardımcıları, bazı MYK ve MKYK üyeleri, milletvekili adayları, eski milletvekilleri ve parti üyeleri, aileleriyle beraber Genel Merkez’e gitti.

SONUÇ ALIM SİSTEMİ

AK Parti’de her katta Sonuç Alım Sistemi (SAS) kuruldu. Genel başkan yardımcıları partide odalarda kurulan sistemden seçim sonuçlarını takip etti. Erdoğan’ın balkon konuşması için AK Parti’de hazırlıklar günler öncesinden başlarken, dün önce balkon temizlendi ardından bahçeye ses sistemi kuruldu. Sandıkların kapanmasının ardından, AK Parti Genel Merkezi’nin bulunduğu cadde de trafiğe kapatıldı. Daha sonra o caddede bomba araması yapıldı. Partililer dün saat 17.00’den itibaren Genel Merkez’e gitmeye başladı. AK Parti Genel Merkezi’nin önünde televizyon muhabirleri için bir alan ayrılırken, yabancı basın da seçim sonuçlarını takip etti.

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AK Parti’den sahada 2 milyon görevli

İTİRAZ VE ŞİKÂYET

AK Parti, seçim için sahada yaklaşık 2 milyon kişi görevlendirirken bu seçimde ilk kez itiraz ve şikâyet sistemini devreye aldı. Genel Merkez’den sandıklarda yapılan tüm itirazlar da anlık takip edildi. 

AK Parti’den sahada 2 milyon görevli

ERDOĞAN’DAN ‘SANDIKLARDAN AYRILMAYIN’ ÇAĞRISI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün oy sayımının devam ettiği saatlerde “Sandıkları terk etmeyin” çağrısında bulundu. Erdoğan, “Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

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AK Parti’den sahada 2 milyon görevli

ALELACELE AÇIKLAMAK

“14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir. Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçları açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır. Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum. Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.”

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#AK Parti#Erdoğan

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