AK Parti'den 'Metaverse' forumu... Dünyada bir ilk...

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İki ay önce ilk kez Metaverse ile ilgili toplantı yapan AK Parti, bu kez forum düzenleyecek, dijital dünya mercek altına alınacak.

Özel sürprizlerin de olduğu ve ATO Congresium'da düzenlenecek etkinliğe yaklaşık 2 bin davetli artırılmış gerçeklikle hazırlanan davetiyeler ile katılacak. Forumun sloganı 'Gelecek, onu tasarlayana aittir' olarak belirlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, “Salonun girişinde fuaye alanında sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik deneyimleme alanları olacak. Misafirlerimizi deneyimlerle baş başa bırakacağız” bilgisini verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Bugün öğleden sonra saat 14:00'de düzenlenecek foruma Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Dünyada ilk kez bir cumhurbaşkanının katılımıyla fiziksel dünyayı sanal aleme taşıyan metaverse kavramı konuşulacak.