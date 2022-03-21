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AK Parti'den 'Metaverse' forumu... Dünyada bir ilk...

#Metaverse#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan
AK Partiden Metaverse forumu... Dünyada bir ilk...

AK Parti, bugün Ankara'da Metaverse forumu düzenleyecek. ATO Congresium'da düzenlenecek etkinlikte dijital dünya tüm yönleriyle ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı çalıştayda, yaklaşık 2 bin davetliyi bekleyen sürprizler olacak. Dünyada ilk kez bir cumhurbaşkanının katılımıyla fiziksel dünyayı sanal aleme taşıyan metaverse kavramı tartışılacak.

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İki ay önce ilk kez Metaverse ile ilgili toplantı yapan AK Parti, bu kez forum düzenleyecek, dijital dünya mercek altına alınacak.

Özel sürprizlerin de olduğu ve ATO Congresium'da düzenlenecek etkinliğe yaklaşık 2 bin davetli artırılmış gerçeklikle hazırlanan davetiyeler ile katılacak. Forumun sloganı 'Gelecek, onu tasarlayana aittir' olarak belirlendi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, “Salonun girişinde fuaye alanında sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik deneyimleme alanları olacak. Misafirlerimizi deneyimlerle baş başa bırakacağız” bilgisini verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Bugün öğleden sonra saat 14:00'de düzenlenecek foruma Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Dünyada ilk kez bir cumhurbaşkanının katılımıyla fiziksel dünyayı sanal aleme taşıyan metaverse kavramı konuşulacak. 

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#Metaverse#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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