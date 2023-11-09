AK Parti'den aday belirleme sürecinde Gazze kararı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Başvurular dijital ortamda alınacak. Kişiler ön başvurusunu istediği yerden yapabilecek. Aday formunun sıcak imzalı şekilde bize gelmesi gerekiyor. Sadece aday formunu çıkartıp imzalamak suretiyle aday adaylığı yapılacak. Bu sefer başvuru aidatı almıyoruz. Bağış alınacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 50 bin TL, İl belediye başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanları için 20 bin, TL bağış alınacak. Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimiz için AFAD tarafından kendilerine ulaştırılacak.

Bu dijital sistem sayesinde başkasının yerine oy kullanmayı neredeyse minimize ediyoruz. Geçersiz oy yok denecek kadar az. Aday başvurularının dijital ortamda alınmasına bugün başladık. 3 ton kağıt israfının önüne geçeceğiz. 19 Kasımdaki dijital temayül yoklamasında da 3 ton kağıt israfı önlenecek. İtiraz ve şikayetler de dijital olarak alınacak. Seçim faturası bu sayede doğaya kesilmesin diye katkı sağlıyoruz.

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Bundan sonraki seçimlerde de dijital süreçleri devreye alıp çevreye katkı sağlamak istiyoruz. Bağışlar Gazze'ye gitsin istedik. Bütün teşkilat mensuplarımız ve aday adayı kardeşlerimizle katkı sağlamak istedik.

Mevcut milletvekillerimiz kendileri öyle bir görev takdim edilmediği sürece kendilerinden aday müracaatı almayacağız.

SEÇİMLER 31 MART'TA

2023 seçimlerinde takvim ayarlaması yapmıştık. O seçimlerde karar verme yetkisi Cumhurbaşkanımızda vardı, şimdi yok. Böyle bir şey gündemimizde yok. 20 günü ramazanda propaganda sürecinde geçecek. Seçimlerin 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacağı kesindir.