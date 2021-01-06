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Haber Giriş: 06.01.2021 - 13:03 | Son Güncelleme:

AK Parti'den 81 ilde 3 isme suç duyurusu

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AK Parti'den 81 ilde 3 isme suç duyurusu
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AK Parti, eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, Gazeteci Can Ataklı ve Fikri Sağlar için savcılıklara giderek 81 ilde suç duyurusunda bulunacak.

Siyasette ''darbe iması'' ve ''başörtülü hakim'' tartışması devam ederken, AK Parti 3 isimle ilgili suç duyurusu için harekete geçti. AK Parti'nin, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski CHP milletvekili Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

Fikri Sağlar, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un ''Eğer Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi” açıklaması "darbe iması" tartışması başlatmıştı.

Can Ataklı da ''darbe iması'' yapmakla suçlanıyor.

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