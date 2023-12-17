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AK Parti'de temayül yoklaması... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığı'nda

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Recep Tayyip Erdoğan#Temayül Yoklaması
AK Partide temayül yoklaması... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 14:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temayül yoklaması toplantısı için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi bugün temayül yoklaması yapılıyor. Yoklamaya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan saat 14.00 sıralarında Kısıklı’daki konutundan çıkış yaparak Sütlüce’deki il başkanlığına geldi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve ilçe belediye başkanları ile parti yetkilileri katıldı. Toplantının ilerleyen dakikalarda başlaması bekleniyor.

AK Partide temayül yoklaması... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığında

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#AK Parti#Recep Tayyip Erdoğan#Temayül Yoklaması

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