AK Parti’de ittifak talimatı

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Çelik, yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımızın dış politikaya dair başta Gazze meselesi olmak üzere yoğun mesaisi olacak. Parti içinde hep beraber aynı hedefe odaklanmamız konusunda açıklamalar yaptılar. Önümüzdeki 4 yılı değerlendirirken birlik beraberliğin korunması, parti içinde tartışma olmaması, hep beraber aynı hedefe odaklanmış olarak yürümemiz gerektiği konusunda açıklamalar yaptı.

Diğer bir başlık da Cumhur İttifakı içindeki birlik ve beraberliğin korunmasıdır. Cumhurbaşkanımız bütün MKYK üyelerine Cumhur İttifakı’nın huzurunu ve birliğini bozmaya dönük yapılan açıklamalar karşısında hep beraber beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini, Cumhur İttifakı’nın korunması konusunda herkesin yüksek hassasiyet ve sorumlulukla davranmasını ifade ettiler.