AK Parti'de gündem yeni anayasa

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31 Mart seçimleri için ara veren TBMM önümüzdeki hafta yeniden çalışmaya başlıyor. 100 maddeyi geçmeyecek şekilde planlanan yeni anayasa için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayramdan sonra Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ederek bir niyet beyanında bulunacak. Kurtulmuş’un ziyareti ile yeni anayasa çalışmasıyla ilgili usül ve esasları belirlenerek yeni bir süreç başlatılmış olacak. Yine her partinin kendi anayasa önerisini hazırlaması ya da ortak bir komisyon kurulması gibi başlıklar masada olacak. Çalışma usul ve esasların belirlenmesinin ardından taslak metin için çalışmalara start verilecek. Ayrıca, Meclis Başkanlığı da yeni anayasa için barolar, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve akademik camiayı da çalışmaya katkı sunması için davet edecek.

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2 MADDE ÖNCELİKLİ

Bazı AK Parti kurmayları yeni anayasa konusunda uzlaşma sağlanmasının zor olduğunu değerlendirirken, başörtüsü ve aile ile ilgili düzenlemeyi kapsayan iki maddelik anayasa değişikliği paketinin yeni yasama yılında öncelikli olarak gündeme getirebileceğini ifade ediyor.

ERKEN SEÇİM FORMÜLÜ

Ayrıca, AK Parti’de yeni anayasa çalışmasında Cumhurbaşkanı’nın görev süresini uzatan bir düzenlemeye sıcak bakılmazken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı için tek alternatif olarak erken seçim formülü öne çıkıyor. AK Parti kurmayları, erken seçimin zamanı için ise 2027 yılı sonu 2028 yılı başına dikkat çekiyor.