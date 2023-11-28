AK Parti’de adaylık ilanı 15 Aralık’ta

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Hürriyet’in geleneksel kahvaltısına katılan AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dağ, özetle şunları söyledi:

ELEKTRONİK TEMAYÜL

(Temayül yoklaması) “3 seçimdir temayül yoklamasını elektronik yapıyoruz. Sonuçlar direk Cumhurbaşkanımızın önüne düşüyor. Temayül, anket, bölgeye giden arkadaşların hem teşkilat hem seçim işlerinden arkadaşların sahadan almış oldukları bilgiler hepsi değerlendiriliyor ve sonunda bir aday belirleme süreci oluyor. Bu sefer, 2019’a göre biraz daha zamanımız olduğunu düşünüyoruz. Komisyon 1 Aralık’tan sonra çalışmalarına başlayacak. O döneme kadar da anketler büyük oranda tamamlanmış olur. Çalışma yaparken kararsız kalındığında 2-3 kişi arasında yeniden bir anket yapılır. Adaylar,15 Aralık gibi açıklanmaya başlar.

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YOĞUN KAMPANYA

Ocak sonu gibi hem aday tanıtım hem de seçim beyannamesi programımızı yaparız. Yoğun kampanya sürecini aday tanıtım ve seçim beyanname programında başlatacağız. İlk olarak aday adaylarında ‘Türkiye Yüzyılı şehirler için hazırız, kararlıyız.’ Aday adaylarında bunu kullanıyoruz.

KANAAT, KABUL VE KARAR

Kanaat, kabul ve karar aşamalarımız olacak. Kanaat sürecimiz var, geçtiğimiz yıl 28 Ekim’de başlarken de ocak sonuna kadar kanaat süreci belirlemiştik. Sonra kabul süreci. Yani vatandaşın kabul edeceği noktada olacağı, en sonda da karar vereceği bir süreç. Karar vereceği bir sürece göre bir motto belirleme olacak. Birbiriyle uyumlu ama dönem dönem mottosu değişebilecek bir süreç olacak. Bizim genel konseptimiz belli olduğunda adaylarımıza anlatacağız. Onları destekleyecek bir konsept olacak. Çelişmeden, birbiriyle uyumlu, senkronize, istikrarlı bir süreç yönetmeyi düşünüyoruz.

3-4 AYLIK SÜREÇ ÖNEMLİ

(İstanbul için aday profili) Bu sefer bir önceki döneme göre şöyle bir avantajımız var, geçenkinde aday belirlediğimiz zaman karşı tarafın adayı belli değildi. Bu dönem karşı tarafın adayı belli. 5 yıllık bir süreçte daha çok tartışılan bir belediye başkanı var. Biz de sadece karşı taraftaki adaya göre değil, kendi çalışmalarımıza göre belirliyoruz. İstanbul’da da İzmir’den ya da Ankara’dan ayrı bir süreç yürütmüyoruz. Önümüzdeki 3-4 aylık süreç kampanya açısından önemlidir. Orada belirlemiş olduğunuz adayın gösterdiği performans açıkçası sonucu belirleyecek bir noktada olacaktır. İstanbul-Ankara gibi iller o süreçte değişebilecek iller. İstanbul-Ankara da 15’inde belli olur.

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MHP’YLE İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ TAMAM

(İttifak çalışmaları) Heyetler arası görüşmeler tamamlandı. MHP ile gayet de uyumlu ve olumlu geçti. Genel başkanların kendi arasında görüşmesi gereken bazı bölümler var. Daha yerele ve ayrıntıya indikçe onlara bırakılan bazı bölümler, iller var. Diğer tarafla da Seçim İşleri Başkanımız görüşmelerini sürdürüyor, sonra da genel başkanlar düzeyinde görüşmeler yapılacak.