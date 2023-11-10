AK Parti’de aday başvuru süreci başladı... Bağışlar Gazze’ye gidecek

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz çalışmalara ilişkin bilgi verirken, başvuruların elektronik ortamda alındığını söyledi. Yavuz özetle şunları söyledi:

“Başvuru aidatı almıyoruz. Başvuru aidatı yerine bağış almaya karar verdik. Büyükşehir belediye başkan adaylarımız 50 bin TL bağışta bulunmak suretiyle adaylık müracaatında bulunabilecek. 30 büyükşehir dışında kalan il belediye başkan adaylarımız 30 bin TL, ilçe belediye başkan adaylarımız 20 bin TL, belde belediye başkan adaylarımız 10 bin TL, büyükşehir ilçelerinin meclis üyeleri 10 bin TL, büyükşehirlerin dışında kalan illerin ilçelerine ilişkin meclis üyelerinden de 5 bin TL bağış almak süretiyle aday müracaatlarını kabul edeceğiz. Bağışlar, tüm dünyanın gözleri önünde vahşice işlenen ve soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimizin temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD üzerinden kendilerine ulaşmış olacak.

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TEMAYÜL YOKLAMASI 19 KASIM’DA

Mevcut başkanlardan ve vekillerden başvuru alınmayacak. Bağış miktarı, 18-30 yaş arası genç kardeşlerimiz ile kadınlardan 1/2 oranında alınacak. Engelli kardeşlerimizden de 1/4 oranında almış olacağız. AK Parti’nin merkez organları müracaatta bulunmayacak. Büyükşehir belediye başkanlığı, il belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı ve belde belediye başkan adaylığı müracaatları, 17 Kasım’a kadar devam edecek. Meclis üyesi aday müracaatları da var. Büyükşehirlerin dışında kalan 51 ilde il genel meclisi üyeliği var. Yine bu illere ve bu illerin ilçelerine ilişkin ilçe belediye meclis üyelikleri var. Onlar da bugün başlayacak, 3 Aralık’a kadar devam edecek. Temayül yoklaması 19 Kasım’da gerçekleşecek. Tüm Türkiye’de 1 günde olacak. Dijital sistem sayesinde başkasının yerine oy kullanmayı son derece minimize ediyoruz. Geçersiz oy yok denecek kadar az. 3 ton kağıt israfının önüne geçiyoruz. İtiraz ve şikayetler de dijital olarak alınacak.”