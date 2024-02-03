AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları açıklandı... Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı

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Trabzon’da Cumhur İttifakı Aday Tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan ve seçimde aday gösterilmeyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu,“ 'Yeniden aday gösterilmedim' diye benim bırakın herhangi bir tepki göstermeye en ufak dahi bir serzenişte bulunmaya hakkım olmadığına inanıyorum. Kalan 2 aylık sürem içerisinde inşallah bir taraftan devam eden projelerimizi tamamlamak için yakından takip edeceğim. Diğer yandan da hem büyükşehir belediyemizde hem de 18 ilçemizde adaylarımızın en yüksek oy ile seçilmelerini teminen elimden gelen tüm gayretle başkan adaylarımızın yanında olacağım” diye konuştu.

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç ise yaptığı konuşmada, geçmişi ve kökleri hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, “Bu davanın eri olan herkes günü ve vakti geldiğinde siyasette vefa yoktur anlayışını yerle yeksan eden Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız tarafından o vefanın örneği olarak vazifelendirilir. Ahmet Metin Genç bunun örneğidir. Bu nedenle mutluyuz. Makamlar gelip geçecek bu nedenle gururluyuz. İnşallah yeni dönemde de aynı anlayışla devam edeceğiz. Ama geçmişi ve köklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bu şehrin bir evladı olarak, bu şehirde doğmuş, büyümüş bir kardeşiniz olarak ve Allah’ın nasibiyle 2 dönem hizmet etmiş bir kardeşiniz olarak yeniden inşallah yeniden büyükşehir belediye başkanlığımız ile birlikte şehrimize hak ettiği ve layık olduğu güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“SAMSUN-SARP ARASI TRABZON’UN DA İÇİNDE BULUNDUĞU PROJE ÇALIŞMALARINI BU SENE BAŞLATIYORUZ”

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Aday tanıtım toplantısına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Samsun-Sarp arası Trabzon’un da içinde bulunduğu proje çalışmalarını bu sene başladıklarını dile getirerek “Murat Zorluoğlu başkanımızın başlattığı kent içi raylı sistemi Ulaştırma Bakanlığı bünyesine Cumhurbaşkanımızın onayı ile aldık ve detaylı proje çalışmalarına başladık. Hızlı treni Ankara’da Sivas’a ulaştırdık şimdi Kırıkkale’den Çorum’a oradan da Samsun’a ulaştırıyoruz. İnşallah busene ihalesini yapacağız. Samsun-Sarp arası Trabzon’un da içinde bulunduğu proje çalışmalarını bu sene başlatıyoruz. Artık eyleme geçtik. Bundan sonra da tüm Karadeniz ve Trabzon bunu Allah’ın izniyle görecek” diye konuştu.



“KALAN 53 GÜNDE ÇOK ÇOK İYİ ÇALIŞACAĞINDAN EMİNİM”

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Aday tanıtım toplantısına telefonla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise partililere seslenerek, “Sevgili hemşerilerim. Sizlere böyle bir aday tanıtım toplantısında İstanbul’dan en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugünkü Trabzon aday tanıtım toplantısının çok güçlü geçtiğinin haberlerini aldım. İnanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanış ile yoluna devam edecektir. Bunun için gerek ana kademe gerek kadın kolları gerek gençlik kollarının kalan 53 günde çok çok iyi çalışacağından eminim. Buna hazır mıyız? Öyleyse durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.



AK PARTİ TRABZON İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partililere seslenmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. AK Parti Trabzon İlçe Belediye Başkan adayları şu isimlerden oluştu:

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“Ortahisar: Ergin Aydın, Vakfıkebir: Muhammet Balta, Tonya: Osman Beşel, Akçaabat: Osman Nuri Ekim, Araklı: Hüseyin Avni Çebi, Arsin: İbrahim Küçük, Çaykara: Hanefi Tok, Dernekpazarı: Mehmet Aşık, Düzköy: Selim Çelenk, Hayrat: Mehmet Nuhoğlu, Köprübaşı: Ali Aydın, Maçka: Koray Koçhan, Of: Salim Salih Sarıalioğlu, Sürmene: Hüseyin Azizoğlu, Yomra: Abdulkadir Özdemir. Şalpazarı: Refik Kurukız (MHP), Çarşıbaşı: Ahmet Keleş (MHP) ve Beşikdüzü: Barış Öztürk (MHP)”.



ADAY TANITIM TOPLANTISINDA GERGİN ANLAR YAŞANDI

Öte yandan, AK Parti Trabzon İlçe Belediye Başkanları aday tanıtım toplantısında tribünde yer alan Gençlik Kolları üyeleri arasında gergin anlar yaşandı. Bir grup genç partililer arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüştü. Gergin anların yaşandığı toplantıda partililerin araya girmesiyle iki grup salondan dışarıya çıkartıldı.