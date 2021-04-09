AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İtalya Başbakanı'nın küstah sözlerine sert tepki

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları:

"Şimdi tabi burada Avrupa’da böyle maalesef kötü bir gelenek oluşturulmaya başlandı. İş başına gelir gelmez kendisi ile ilgili bir gündem oluşturmak isteyenler Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar.

PROTOKOL EKİPLERİ ARASINDA ANLAŞMAZLIK VAR

Burada birkaç tane cehalet üst üste geliyor, iki gündür Avrupa basınında maksatlı olarak... Ursula Von Der Leyen ayakta beklettiler söylemi yalan. Bizim taraf AB konseyi Başkanı Michel ile iş birliği içerisinde bu protokolü gerçekleştirmiştir. Protokol düzeni sağlanmıştır. Anlaşıldığı kadarıyla protokol ekipleri arasında bir anlaşmazlık var.

Bunlar zaten pusuda bekliyorlar. Türkiye ile ilgili nasıl olumsuz bir gündem oluşturabiliriz diye. İtalya Başbakanı da kendine bir gündem oluşturmak için hadsiz bir saldırı yaptı. İtalya her zaman Türkiye AB ilişkilerinde pozitif rol oynamıştır. Aslında Türkiye ile AB arasındaki siyaseti de bilmediğini gösteriyor.

Ne zaman Türkiye ile AB konseyi arasında olumlu bir ajanda mutabakatı olsa birtakım çevreler bunu sabote etmeye çalışırdı. Şimdi bu aşırı sağ Avupa’daki siyasetin merkez sol ve sağ siyaseti ele geçiriyorlar. Türkiye ve İslam düşmanlığının neticesi olarak cumhurbaşkanımıza yönelik diktatör ifadesini kullandığını görüyoruz.

ŞİDDETLE KINIYORUZ, KENDİLERİNE İADE EDİYORUZ

Avrupa faşistlerinin bu yaklaşımı giderek artıyor. Ben Avrupa Bakanıyken, AB Parlamentosu Başkanı ile görüşmüştüm. Bizim görüşmemizde Sayın Erdoğan’ın ne kadar büyük bir lider olduğunu ve kendisini hayranlık ile takip ettiğini söylemişti. Ben bu ziyaretimden 1 gün sonra Türkiye’ye geldim. Televizyonu açtım ve bu görüştüğüm kişi televizyonda 'Erdoğan diktatördür' diyor. O sebeple şiddetle kınıyoruz ve kendilerine aynen iade ediyoruz.

İTALYA İLE İLİŞKİLER YARA ALIR MI?

Bu açıklamayı yapan İtalyan Başbakanının Türk- İtalyan ilişkilerinden haberdar olmadığı gözüküyor. İtalyan diplomasi geleneğinin bu açıklamaları parantez alacağına ve ikili ilişkilere yansımayacağını bekliyorum. İtalya ile çok derin ilişkilerimiz var Akdeniz ve çeşitli platformlarda. İtalya Türkiye ile ilişkilerde olumlu rol oynayan bir ülkedir. Bu sözler Türk İtalyan ilişkilerini yansıtmayan sözlerdir.

AB ilişkileri açısından bu tip açıklamaların Türkiye ile AB arasındaki olumlu ajandanın zehirlenmemesi için çaba sarf edeceğiz. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gibi kapsamlı bir ajanda vardı. Bizim kapsamlı ajandayı ele almamız gerekiyor. Dolayısıyla biz bu açıklamaların olumlu ajandayı zehirlemek olduğunu düşünüyoruz ve bunun için de gayret sarf edeceğiz.

Fransa örneğinde de gördüğümüz gibi İtalya örneğinde de aynı şey vardır. Herhangi bir siyasi altlığı olmayanlar maalesef gündem olmak için bunu kullanmaya başlıyorlar. Avrupa’da siyasi bir hayalet geziyor. Bununla mücadele edemeyenler hayali yöntemler uygulamaya başlıyor. Neticede bir hayalet bu şekilde oluşuyor.

İKİ YÜZLÜ ŞEKİLDE TÜRK DEMOKRASİSİNE SALDIRIYORLAR

Bir Erdoğan düşmanlığı var onu kaldırınca İslam onu kaldırınca Türkiye düşmanlığı ve yabancı göçmen düşmanlığı çıkıyor. Bunun altında 2. Dünya savaşındaki Yahudi düşmanlığı var. AB bununla mücadele etmek yerine bu ajanda tarafından yutuluyorlar. Büyük bir siyasi iki yüzlülük var. Göçmenlerin botları şişleyerek Akdeniz’in sularına gömülüyor. Eğer Türkiye bu kadar göçmeni kendi ülkesinde misafir etmeseydi. Kavimler göçü gibi Avrupa’yı alt üst edeceklerdi.

Bu kadarcık göçmenle bile Almanya’da bunu istismar eden parti siyasete girdi. Hollanda’da faşist parti ikinci planda. Buna müteşekkül olacakları yerde iki yüzlü bir şekilde Türk demokrasisine saldırıyorlar.

15 Temmuz’da demokrasiye saldırı yapılırken siz darbecilere eşit uzaklıkta bulundunuz. Onlar önce kendi demokrasilerini Akdeniz’in sularından çıkarsınlar bu artık kurumsallaşmış, sistematikleşmiş bir duruma yol açtı.

BU SAYGISIZ İFADEYİ GERİ ALACAKLAR

Hepsinin bilincindeyiz. Net bir şekilde bu saygısız ifadeyi geri alacaklar. Aksi taktirde biz karşılığını vereceğiz. İtalya-Türkiye ilişkilerini zehirlemek için kasten yapılsa ancak bu kadar olur. Ben şu soruyu soruyorum tam bu gündemde aşırı sağcı faşist konuşacak olsa hangi cümleleri kurardı? Aynı cümleleri kuruyorlar. Bu Türkiye’nin içinde amiraller bildirisi çıktı. Tamamen antidemokratik ve gayrimeşru. Bunu salı günü yayınlayacaklardı. Öncesine çektiler. Bu açıklamaların öncesine çekilmesi tamamen bu olumsuz ajandayı gösteriyor.

İçeriden ve dışarıdan bu sabotaj faaliyetlerini gördük. Hepsinin bilincindeyiz. Bunlara rağmen Türkiye’nin olumlu ajandasını zehirlemesine müsaade etmeyeceğiz. Biz bunları geçmişte de yaşadık. Ne zaman bir reform yapacak olsak. İçerden ve dışarıdan birtakım sabotajlarla karşı karşıya geldik. Salı günü Türkiye AB konsey başkanını misafir edecekken. Demokrasimize ordumuzun baş komutanına yönelik bir bildiri yayınlamanın alemi neyse İtalyan Başbakanı’nın sözleri de aynı şeydir. Türkiye’nin tavrı gösterildi. Bundan sonraki süreci biz takip edeceğiz."

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