Son dakika haberi: Türkiye derhal harekete geçti! İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı... Peş peşe tepkiler geliyor

İtalyan Büyükelçi Gaiani, Avrupa Birliği (AB) başkanlarının Türkiye ziyareti sırasında basına yansıyan protokol mevzusuna ilişkin, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle;

İtalya Başbakanının Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında bugün kullandığı kabul edilemez ifadeler üzerine, İtalya’nın Ankara Büyükelçisi bu akşam derhal Bakanlığımıza çağrılmıştır.

Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Sayın Faruk Kaymakcı tarafından İtalyan Büyükelçi’ye, göreve atamayla gelmiş İtalya Başbakanının, Avrupa’da en yüksek halk oyu desteğiyle seçilmiş bir lider olan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini kuvvetle kınadığımız, Türkiye-İtalya dostluğu ve müttefikliğiyle bağdaştıramadığımız bu hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınmasını beklediğimiz vurgulanmıştır.

Büyükelçiye, AB Konsey ve Komisyon Başkanlarının ahiren ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaretin protokol düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmadan yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğu, Türkiye’nin misafirperverliğini kimsenin sorgulayamayacağı, ülkemizin AB içindeki anlamsız ve kötü niyetli tartışmalara taraf olmayacağı ve Türkiye-AB olumlu gündemini baltalamaya yönelik çabaları nafile bulduğumuz da bildirilmiştir.

DRAGHİ'YE ÜST ÜSTE SERT TEPKİLER

Draghi'nin sözlerine Türkiye'den peş peşe tepkiler geliyor. Açıklamalar şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye’den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya’nın atanmış Başbakanı Draghi’nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnedsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Sn Cumhurbaşkanımız için kullandığı hadsiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşılıyoruz. AB Konseyi Başkanı’nın protokol heyeti ile AB Komisyonu Başkanı’nın protokol heyeti arasındaki anlaşmazlığı Türkiye’ye yansıtanlar siyasi cehaletle konuşmaktadır. Türkiye diplomasi devletidir. Herkese saygıyla davranan bir geleneğe sahiptir. İtalya Başbakanı bunu öğrenmelidir. Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Adap ve terbiye yoksunu İtalya Başbakanı'nın hadsiz açıklamasını kınıyorum. Diktatör arıyorsa dönsün tarihine baksın!

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