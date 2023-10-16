×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Batı'ya sert tepki: Adalet hakkında söyleyecek sözleri yok

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#Filistin#İsrail
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Batıya sert tepki: Adalet hakkında söyleyecek sözleri yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 13:50

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Batı hükümetlerinin İsrail-Gazze olaylarına yönelik tutumunu sert bir şekilde eleştirdi. Ömer Çelik, "Batılı pek çok ülkede Filistin’e destek gösterilerine meydanlarda ve üniversitelerde uygulanan baskı, birilerinin kendi suçlarını örtme çabasıdır. Çocuk ölümlerine bile seçici bir adaletle yaklaşanların adalet hakkında söyleyecek sözü yoktur" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Batılı hükümetlerin Filistin’e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez. İsrail güvenlik güçlerinin Gazze halkına dönük eylemleri tüm insani değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Dünyanın her tarafında insanların buna tepki göstermesi haktır.

Gazze halkının günlerdir bombalanmasına ve suyunun kesilmesine ses çıkarmayanlar, insanlık vicdanında mahkum olmuştur. Bunlar Filistin’e destek gösterilerini suç haline getirmeye çalışıyor. İnsanlık vicdanı ve hayatiyeti adına yapılan gösterileri yasaklamaya çalışanların yaptığı faşizmdir.

Batılı pek çok ülkede Filistin’e destek gösterilerine meydanlarda ve üniversitelerde uygulanan baskı, birilerinin kendi suçlarını örtme çabasıdır. Çocuk ölümlerine bile seçici bir adaletle yaklaşanların adalet hakkında söyleyecek sözü yoktur.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğandan Dünya Gıda Günü mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Gıda Günü mesajıHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİsrail-Hamas savaşında son durum... Bidendan İsraile Gazze uyarısı: Büyük bir hata olur İsrailden flaş ateşkes açıklamasıİsrail-Hamas savaşında son durum... Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: Büyük bir hata olur! İsrail'den flaş 'ateşkes' açıklamasıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Çelik#Filistin#İsrail

BAKMADAN GEÇME!