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İsrail - Hamas savaşında son dakika gelişmeleri...
Refah sınır kapısı insani yardımlar ve yabancıların tahliyesi için bir kaç saatliğine açılacağı açıklandı. Açıklama ABD'nin İsrail büyükelçiliği tarafından yapıldı.
ABD’nin Illinois eyaletinde 71 yaşındaki Joseph Czuba isimli bir Amerikalı, bir anne ve oğluna Müslüman olduğu gerekçesiyle bıçakla saldırdı. 26 kez bıçaklanan 6 yaşındaki çocuk öldü. 32 yaşındaki kadın ise yaralandı.
Lübnan'da yayımlanan Al-Akhbar gazetesi, ABD'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması karşılığında Gazze'de kaçırılan sivillerin serbest bırakılması konusunda Hamas'a uzlaşma teklifi sunduğunu bildirdi. Üst düzey Hamas yetkililerine ve Hizbullah liderliğine yakın olan Abraham Al-Nim gazetesinin editörünün imzasını taşıyan habere göre, Hamas birkaç şart öne sürdü. Hamas'ın kaçırılanları yabancı uyruklu, İsrailli ve IDF mensubu olarak ayırdığı belirtiliyor.
İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, CNN'e verdiği röportajda ABD Başkanı Joe Biden'ın, Hamas'ı yok ettikten sonra Gazze'yi işgal etmenin 'büyük bir hata' olacağı yönündeki uyarısına yanıt vererek, İsrail'in 2 milyondan fazla Filistinliyi yönetmekle "hiçbir çıkarı olmadığını" söyledi.
İsrail ordusunun uluslararası sözcüsü Jonathan Conricus, Gazze’nin kuzeyinde şu ana kadar 500 bin insanın evlerini terk ettiğini söyledi, Hamas’ı ise güneye doğru gitmeye çalışanlara zorluk çıkarmakla suçladı.
Conricus, ordunun iki güvenli tahliye rotası çıkardığını, askeri operasyon aşamalarının tamamlanmaya başlamasıyla beraber de Gazze’nin siviller için güvensiz bir yer olabileceğini ifade etti.
Cuma günü güvenli olarak nitelendirilen bir yolda 70 kişinin öldürülmesiyle ilgili bir soruya ise Conricus, ordunun sivilleri hedef almadığını söyleyerek yanıt verdi. Sözcü, basın toplantısı esnasında operasyonun doğasının bazen sivil kayıplardan kaçınmayı mümkün kılmadığını ima etti.
İsrail Savunma Kuvvetleri, dün Lübnan'dan Nurit karakoluna düzenlenen tanksavar güdümlü füze saldırılarında bir subayın öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıların sorumluluğunu Hizbullah üstlendi.
Associated Press haber ajansı, Biden'ın önümüzdeki günlerde İsrail'e bir gezi yapmayı düşündüğünü söylüyor. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan üst düzey bir yetkili, haber ajansına hiçbir şeyin kesinleşmediğini ve potansiyel başkanlık seyahatiyle ilgili iç görüşmeleri kamuya açık bir şekilde tartışamayacaklarını söyledi.
ABD televizyon kanalı ABC'nin bildirdiğine göre, Gazze'nin güneyindeki Refah kapısı bugün sadece birkaç saat için açılacak ve öğleden sonra tekrar kapatılacak. Daha önce, Refah sınır kapısının aralarında tahminen 600 ABD vatandaşının da bulunduğu yabancı uyrukluların Mısır'a geçmesine izin verecek şekilde açılacağı bildirilmişti. Açılış ve kapanış saatleri kesin olarak belirtilmedi.
İsrail askeri güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da birçok bölgeye baskın düzenlediğine dair haberler geliyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs, Nablus, Beytüllahim, El Halil ve Eriha'daki Akabat Jabr kampında operasyonların sürdüğü bildiriliyor. Onlarca Filistinlinin de tutuklandığı belirtiliyor.
Netanyahu hükümeti Filistin topraklarına olası bir kara işgaline hazırlanırken ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin "büyük bir hata" olacağı konusunda uyardı.
Biden, insanların Gazze'den çıkmasının yanı sıra gıda ve su da dahil olmak üzere insani yardımın Gazze'ye ulaştırılmasına olanak sağlayacak bir insani koridoru desteklediğini söyledi.
Biden, 'İsrail'in savaş kurallarına göre hareket edeceğinden eminim' dedi. ABD başkanı ayrıca Hamas'ın tüm Filistin halkını temsil ettiğine inanmadığını ve grubun tamamen ortadan kaldırılmasını istediğini söyledi.