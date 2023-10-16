'500 BİN KİŞİ KUZEY GAZZE'Yİ TERK ETTİ'

İsrail ordusunun uluslararası sözcüsü Jonathan Conricus, Gazze’nin kuzeyinde şu ana kadar 500 bin insanın evlerini terk ettiğini söyledi, Hamas’ı ise güneye doğru gitmeye çalışanlara zorluk çıkarmakla suçladı.





Conricus, ordunun iki güvenli tahliye rotası çıkardığını, askeri operasyon aşamalarının tamamlanmaya başlamasıyla beraber de Gazze’nin siviller için güvensiz bir yer olabileceğini ifade etti.





Cuma günü güvenli olarak nitelendirilen bir yolda 70 kişinin öldürülmesiyle ilgili bir soruya ise Conricus, ordunun sivilleri hedef almadığını söyleyerek yanıt verdi. Sözcü, basın toplantısı esnasında operasyonun doğasının bazen sivil kayıplardan kaçınmayı mümkün kılmadığını ima etti.