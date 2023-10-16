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Canlı Anlatım: Son dakika: İsrail-Hamas savaşında son durum... Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: Büyük bir hata olur

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika: İsrail-Hamas savaşında son durum... Bidendan İsraile Gazze uyarısı: Büyük bir hata olur
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 07:39

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından bölgeyi ablukaya alan İsrail'in saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Her geçen dakika Gazze'deki can kaybı artarken ABD'den İsrail'de adeta soğuk duş etkisi yaratan bir haber geldi. Daha önce İsrail'e adeta sınırsız destek veren Biden'dan dikkat çeken bir Gazze uyarısı geldi. İsrail'den Biden'a saatler içinde yanıt geldi.

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İsrail - Hamas savaşında son dakika gelişmeleri...

REFAH SINIR KAPISI AÇILIYOR

Refah sınır kapısı insani yardımlar ve yabancıların tahliyesi için bir kaç saatliğine açılacağı açıklandı. Açıklama ABD'nin İsrail büyükelçiliği tarafından yapıldı.

ABD'DE MÜSLÜMAN ANNE OĞULA BIÇAKLI SALDIRI
ABDDE MÜSLÜMAN ANNE OĞULA BIÇAKLI SALDIRI

ABD’nin Illinois eyaletinde 71 yaşındaki Joseph Czuba isimli bir Amerikalı, bir anne ve oğluna Müslüman olduğu gerekçesiyle bıçakla saldırdı. 26 kez bıçaklanan 6 yaşındaki çocuk öldü. 32 yaşındaki kadın ise yaralandı.

ABD DEVREDE: HAMAS İLE ESİR PAZARLIĞI

Lübnan'da yayımlanan Al-Akhbar gazetesi, ABD'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması karşılığında Gazze'de kaçırılan sivillerin serbest bırakılması konusunda Hamas'a uzlaşma teklifi sunduğunu bildirdi. Üst düzey Hamas yetkililerine ve Hizbullah liderliğine yakın olan Abraham Al-Nim gazetesinin editörünün imzasını taşıyan habere göre, Hamas birkaç şart öne sürdü. Hamas'ın kaçırılanları yabancı uyruklu, İsrailli ve IDF mensubu olarak ayırdığı belirtiliyor.

İSRAİL'DEN BIDEN'A YANIT

İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, CNN'e verdiği röportajda ABD Başkanı Joe Biden'ın, Hamas'ı yok ettikten sonra Gazze'yi işgal etmenin 'büyük bir hata' olacağı yönündeki uyarısına yanıt vererek, İsrail'in 2 milyondan fazla Filistinliyi yönetmekle "hiçbir çıkarı olmadığını" söyledi.

'500 BİN KİŞİ KUZEY GAZZE'Yİ TERK ETTİ'

İsrail ordusunun uluslararası sözcüsü Jonathan Conricus, Gazze’nin kuzeyinde şu ana kadar 500 bin insanın evlerini terk ettiğini söyledi, Hamas’ı ise güneye doğru gitmeye çalışanlara zorluk çıkarmakla suçladı.


Conricus, ordunun iki güvenli tahliye rotası çıkardığını, askeri operasyon aşamalarının tamamlanmaya başlamasıyla beraber de Gazze’nin siviller için güvensiz bir yer olabileceğini ifade etti.


Cuma günü güvenli olarak nitelendirilen bir yolda 70 kişinin öldürülmesiyle ilgili bir soruya ise Conricus, ordunun sivilleri hedef almadığını söyleyerek yanıt verdi. Sözcü, basın toplantısı esnasında operasyonun doğasının bazen sivil kayıplardan kaçınmayı mümkün kılmadığını ima etti.

HİZBULLAH SALDIRISINDA 1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ
HİZBULLAH SALDIRISINDA 1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail Savunma Kuvvetleri, dün Lübnan'dan Nurit karakoluna düzenlenen tanksavar güdümlü füze saldırılarında bir subayın öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıların sorumluluğunu Hizbullah üstlendi.

AP: BIDEN İSRAİL GEZİSİ PLANLIYOR

Associated Press haber ajansı, Biden'ın önümüzdeki günlerde İsrail'e bir gezi yapmayı düşündüğünü söylüyor. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan üst düzey bir yetkili, haber ajansına hiçbir şeyin kesinleşmediğini ve potansiyel başkanlık seyahatiyle ilgili iç görüşmeleri kamuya açık bir şekilde tartışamayacaklarını söyledi.

'REFAH KAPISI BİRKAÇ SAATLİĞİNE AÇILACAK'

ABD televizyon kanalı ABC'nin bildirdiğine göre, Gazze'nin güneyindeki Refah kapısı bugün sadece birkaç saat için açılacak ve öğleden sonra tekrar kapatılacak. Daha önce, Refah sınır kapısının aralarında tahminen 600 ABD vatandaşının da bulunduğu yabancı uyrukluların Mısır'a geçmesine izin verecek şekilde açılacağı bildirilmişti. Açılış ve kapanış saatleri kesin olarak belirtilmedi.

İSRAİL'DEN BATI ŞERİA'YA BASKIN

İsrail askeri güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da birçok bölgeye baskın düzenlediğine dair haberler geliyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs, Nablus, Beytüllahim, El Halil ve Eriha'daki Akabat Jabr kampında operasyonların sürdüğü bildiriliyor. Onlarca Filistinlinin de tutuklandığı belirtiliyor.

BIDEN'DAN İSRAİL'E UYARI: BÜYÜK BİR HATA OLUR

Netanyahu hükümeti Filistin topraklarına olası bir kara işgaline hazırlanırken ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin "büyük bir hata" olacağı konusunda uyardı.


Biden, insanların Gazze'den çıkmasının yanı sıra gıda ve su da dahil olmak üzere insani yardımın Gazze'ye ulaştırılmasına olanak sağlayacak bir insani koridoru desteklediğini söyledi.


Biden, 'İsrail'in savaş kurallarına göre hareket edeceğinden eminim' dedi. ABD başkanı ayrıca Hamas'ın tüm Filistin halkını temsil ettiğine inanmadığını ve grubun tamamen ortadan kaldırılmasını istediğini söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineREFAH SINIR KAPISI AÇILIYOR
timelineABD'DE MÜSLÜMAN ANNE OĞULA BIÇAKLI SALDIRI
timelineABD DEVREDE: HAMAS İLE ESİR PAZARLIĞI
timelineİSRAİL'DEN BIDEN'A YANIT
timeline'500 BİN KİŞİ KUZEY GAZZE'Yİ TERK ETTİ'
timelineHİZBULLAH SALDIRISINDA 1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ
timelineAP: BIDEN İSRAİL GEZİSİ PLANLIYOR
timeline'REFAH KAPISI BİRKAÇ SAATLİĞİNE AÇILACAK'
timelineİSRAİL'DEN BATI ŞERİA'YA BASKIN
timelineBIDEN'DAN İSRAİL'E UYARI: BÜYÜK BİR HATA OLUR
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#İsrail#Hamas#Gazze

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