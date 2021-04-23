AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 23 Nisan mesajı

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını belirterek şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Çocuklara daha iyi bir gelecek bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Milli egemenliğimiz için eşsiz bir mücadele vermiş olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman mücadele arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Gazilerimize şükranla. Yüce Meclisimiz İstiklal Savaşı'mıza önderlik etti. Tarihi boyunca iki kere 'Gazi' oldu. Şimdi 101 yaşında. Ebediyyen var olsun."





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