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AK Parti Sözcüsü: Kılıçdaroğlu darbeci terör örgütünden söz etmedi

#Ömer Çelik#Kemal Kılıçdaroğlu#Terör Örgütü
AK Parti Sözcüsü: Kılıçdaroğlu darbeci terör örgütünden söz etmedi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz mesajında darbe girişimini gerçekleştiren terör örgütünün ismine yer vermediğini belirterek, “15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için yeni yollar arıyor” dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklama yaparak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde hem darbe girişimi hem de NATO'da İsveç ve Finlandiya ile yapılan toplantı ve sonraki sürece ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Çelik, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yine 15 Temmuz direnişini gölgelemek adına milletimizi şaşırtmayan bir hamle yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu, bir dizi iftira atarak 15 Temmuz’da darbecilerin bizatihi hedefinde olan Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırdı. Üstelik, FETÖ terör örgütünü gücendirmeyecek şekilde yazdı; 'milletimize kasteden hain terör örgütü'nün ismini zikredemedi. Öyle anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için yeni yollar arıyor. 'Kontrollü darbe' yalanının inandırıcılığının kalmadığını görenler, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" dedi.

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KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan paylaştığı 15 Temmuz mesajında, “Demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, adalet sağlanmış olacak” ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, NATO’daki görüşmelere ilişkin ise, “Finlandiya ve İsveç’ten gelen skandal açıklamalar, Erdoğan’ın hiçbir şey alamadan imza attığını gösterdi. Ayrıca çevirmen hanım kızımızdan, yüz binlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz” demişti. 

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#Ömer Çelik#Kemal Kılıçdaroğlu#Terör Örgütü

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