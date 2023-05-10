AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiçbir provokasyon Türkiye’nin demokrasi tecrübesine zarar veremez

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AK Parti ve CHP'nin seçim stantlarının bulunduğu bölgede partili iki grup arasında dün tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve taşların kullanıldığı kavgada 4 kişi hafif yaralandı. Kavganın büyümesi üzerine CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar havaya ateş açtı.

Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaralanan 4 kişiyi hastaneye götürdü. Hastanenin acil servisine kaldırılan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Havaya ateş açan Ersin Atar’ın ise gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Siyasetin özgürce yapılabilmesi için siyasete ve siyasetçiye dönük her türlü şiddetin mahkum edilmesi zorunludur. Gaziantep Gençlik Kollarımıza karşı bazı CHP mensuplarının dün gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı lanetliyoruz. Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır. Hiçbir provokasyon odağı Türkiye’nin demokrasi tecrübesine zarar veremez. Gaziantep teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.' ifadelerini kullandı.

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Çelik ayrıca, 'Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor. Bir kere daha demokrasi sandığı son sözü söyleyecek. Demokrasi sandığına ipotek koyabileceklerini düşünenler yine yanılacak. Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak.' dedi.

CUMHURBAŞKANI YARALILARI ARADI

Yaralanan partilileri ziyaret eden eski Adalet Bakanı ve Gaziantep AK Parti milletvekili adayı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştu. Cep telefonundan gençlere seslenen Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu sırada Abdülhamit Gül’ün gözyaşlarına hakim olmadığı görüldü.

CHP’DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

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CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar ise sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak, gençlik teşkilatında görevli bazı partililerin yaralı olduğunu ve tedavi altına alındığını söyledi. Uçar, "Daha önce Balıklı Meydanında 3 kez saldırmışlar ancak bizim gençlerimizin sakinliği nedeniyle olaylar büyümemişti. Son olarak yaşanan bu olaylarda yaralanan gençlerimize acil şifalar diliyor, tüm Gaziantep kamuoyunu sağduyuya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)