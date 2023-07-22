AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'daki provokasyona tepki: Lanetliyoruz

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz... Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI KILIÇ'TAN DA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danimarka'da Kur'an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu eylemler, ahlaksızlığın ve saygısızlığın zirvesidir. Fikir hürriyeti insanların kutsalına saldırmak ve hakaret etmek değildir. Irkçı ve islamofobik eylemlere karşı her zaman mücadele edeceğiz!" dedi.

Haberin Devamı

İSVEÇ'TEN SONRA DANİMARKA

İsveç’in başkenti Stockholm'deki Irak Büyükelçiliği binasının önünde Kur’an’ı Kerim ile Irak bayrağı yakılması sonrası bu kez Danimarka’da benzer bir eylem gerçekleştirildi. Danimarkalı Vatanseverler adlı grup Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, eylemi sert bir dille kınadı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf tarafından yapılan açıklamada, “Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde tekrarlanan Kur'an-ı Kerim yakma eylemini şiddetle kınıyoruz” denildi. İfade özgürlüğü adı altında bu menfur eylemlere ilişkin gelişmeleri takip edeceğini belirten Sahhaf, bu gibi eylemlerin tepkileri körüklediğini ve tüm tarafları kritik durumlara sokacağını ifade etti. Sahhaf, “Bakanlık, uluslararası toplumu, dünya çapında toplumsal barışı ve birlikte yaşamayı ihlal eden bu gibi çirkin eylemlere karşı acilen ve sorumlu bir şekilde durdurmaya çağırıyor” dedi.

PTOTESTOLAR BAŞLADI

Danimarka’daki Kur’an’ı Kerim ile Irak bayrağına yönelik yapılan hakaretin ardından yüzlerce Iraklı sabahın erken saatlerinde korunaklı Yeşil Bölge’de yer alan Danimarka Büyükelçiliği binasına yürüdü. Şii din adamı ve Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr destekçileri, Yeşil Bölge’de yer alan Danimarka’nın Büyükelçiliği binasına girmeye çalışırken, güvenlik güçleri Yeşil Bölge’ye giden yollara barikatlar kurarak güvenlik önlemlerini arttırdı.

