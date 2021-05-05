CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine çok sert tepki! 'Menderes’in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar'

Çelik, Twitter'dan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

"Yassıada zihniyetinin yine hortladığını" kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten yargılamaktan' bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, devlet teşkilatını suç örgütü olarak nitelendirip devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı makamını örgüt lideri olarak nitelendirmenin Türkiye'nin FETÖ'den tanıdığı bir dil olduğunu belirtti.

Menderes’in katillerinden FETÖ'ye kadar hepsinin aynı millet düşmanı dili kullandıklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Şimdi aynı seviyesiz dili, CHP'li bir siyasetçinin devraldığını ve aynı ifadeleri tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi, vermeye devam ediyor. Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor. Bu dil, millet düşmanı bir dildir. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin gönül divanında yerini almıştır."

"BUNLARA SESSİZ KALMAK MİLLETE İHANETTİR"

Yassıada zihniyetinin tehditlerinin millet nezdinde bir karşılığının olmadığını belirten Çelik, bu zihniyetle mücadele etmeye en kararlı şekilde devam edeceklerini aktardı.

Bunlara sessiz kalmanın millete ihanet olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız nice siyasi suikastlara ve Yassıada katillerinin şimdiki varislerinin nice tehdidine rağmen dimdik ayaktadır. Milletine kararlılıkla ve cesaretle hizmet etmeye devam etmektedir. Allah bir daha Yassıada katillerine fırsat vermesin. Biz bu zihniyete karşı demokrasi ve namus nöbetimizi ömrümüzün son nefesine kadar sürdüreceğiz. Milletimiz var olsun."

"SÖZDE SİYASETÇİLERİN CUMHURBAŞKANIMIZI YARGILAMA TEHDİTLERİNE PABUÇ BIRAKACAK DEĞİLİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Twitter hesabından Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

"Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olan sözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızı yargılama tehditlerine pabuç bırakacak değiliz. Daha önce de iktidarımızı TRT'den canlı olarak yargılayacaklarını söylemişlerdi." ifadesini kullanan Hamza Dağ, 27 Mayıs zihniyetinin devri sabık yaratma hayallerinin hala çok diri olduğunu belirtti.

Dağ, şunları kaydetti:

"Bu zihniyete 15 Temmuz gecesi haddini bildirmiştik ancak belli ki hala akıllanmamışlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuku bu milletin hukukudur ve biz, liderimizin de milletimizin de hukukunu asla çiğnetmeyiz.

19 yıldır yapılan her seçimde milletimiz tercihini Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den yana kullanmıştır. Biz devlet yönetmeyi de millete hizmet etmeyi de hepinizden iyi biliriz. Pandeminin zor şartlarından istifade ederek yaptığınız çamur siyasetini ise milletimiz gayet iyi görüyor. Allah'ın izni ile 2023 seçimlerinde zafer yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın olacaktır."

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