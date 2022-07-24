Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya mesajı

#Ömer Çelik #AK Parti#Ali Erbaş
AK Parti Sözcüsü Çelikten Ayasofya mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açılmasının ikinci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Çelik mesajında "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi yeniden ibadete açıldı. Yıldönümünde, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

Haberin Devamı

AK Partisi Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Aziz milletimizin duaları ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın  ortaya koyduğu irade ile 2 sene evvel bugün Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi yeniden ibadete açıldı. Yıldönümünde, başta Sn Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz." 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: MAHRUM EYLEME ALLAH'IM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da  Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tekrar ibadete açılmasının ikinci yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu. 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yılın ardından paylaşımında, “İlahi, bu sevinci gönüllerimizde ve ülkemizde daim eyle” dedi.

Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “2 yıl önce bugün Ayasofya Camii kıyamlarımız, secdelerimiz, dualarımız ve sevinçlerimizle yeniden dolup taşmıştı. İlahî! Bu sevinci gönüllerimizde ve ülkemizde daim eyle. Bu ulu mabedi mahzun ve milletimizi de burada ibadet etmekten mahrum eyleme Allah’ım”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Çelik#AK Parti#Ali Erbaş

BAKMADAN GEÇME!

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski
25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü! Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

#Nadine Madger
Bu çocuk Atatürk mü

Bu çocuk Atatürk mü?

#Atatürk

BAKMADAN GEÇME!

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski
25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü! Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

#Nadine Madger
Bu çocuk Atatürk mü

Bu çocuk Atatürk mü?

 #Atatürk