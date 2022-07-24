AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya mesajı

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AK Partisi Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Aziz milletimizin duaları ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ile 2 sene evvel bugün Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi yeniden ibadete açıldı. Yıldönümünde, başta Sn Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz."

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: MAHRUM EYLEME ALLAH'IM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tekrar ibadete açılmasının ikinci yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yılın ardından paylaşımında, “İlahi, bu sevinci gönüllerimizde ve ülkemizde daim eyle” dedi.

Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “2 yıl önce bugün Ayasofya Camii kıyamlarımız, secdelerimiz, dualarımız ve sevinçlerimizle yeniden dolup taşmıştı. İlahî! Bu sevinci gönüllerimizde ve ülkemizde daim eyle. Bu ulu mabedi mahzun ve milletimizi de burada ibadet etmekten mahrum eyleme Allah’ım”